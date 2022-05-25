Кабмін відклав обов'язкове використання е-підпису на захищеному носії
Обов'язкове використання електронного підпису на захищеному носії в Україні відтермінували на період дії воєнного стану та протягом 6 місяців із дня його припинення.
Як повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації, сьогодні Кабінет міністрів ухвалив зміни у відповідну постанову.
Зазначається, що у 2020 році використання електронного підпису в окремих випадках, коли вимагається кваліфікований, було впроваджено в межах експериментального проєкту. А обов'язкове використання е-підпису на захищених носіях планувалося запустити з 31 березня цього року.
"Однак для того, щоб не створювати під час воєнного стану навантаження на надавачів електронних довірчих послуг і великі черги на отримання довірчих послуг, рішення відтермінували. А це означає, що користувачі електронних довірчих послуг із 1 червня 2022 року зможуть і надалі використовувати удосконалені підписи, що базуються на кваліфікованих сертифікатах для е-взаємодії фізичних та юридичних осіб, а також автентифікації в держсистемах", – пояснили в Мінцифри.
Як додали у відомстві, минулого року було отримано 17 млн е-підписів, якими скористалися понад 8 млрд разів.
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