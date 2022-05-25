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Новини
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Україна зменшить споживання газу до рівня видобутку, – Галущенко

галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив про намір України знижувати споживання газу до рівня власного видобутку.

Про це він заявив під час зустрічі з в.о. тимчасового повіреного США у справах України Аланом Перселлом та директором Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні Джимом Хоупом, передає пресслужба Міненерго.

За його словами, водночас Україна буде продовжувати перехід на безвуглецеву енергію, цьому сприятиме залучення USAID до роботи з підготовки нових проєктів розбудови енергосектору, які мають розпочатись одразу після завершення війни.

Також Галущенко наголосив, що Україна має значний потенціал для експорту електроенергії в Європу.

"Зараз ми плануємо збільшити комерційний експорт. Це важливо для нас, тому що на ринку електроенергії виник дефіцит через зниження рівня розрахунків внаслідок війни. З іншого боку, збільшення експорту української електроенергії дасть змогу європейських державам у значній мірі замістити російський газ", – зазначив міністр.

В цьому контексті голова Міненерго також наголосив на необхідності забезпечення ядерної безпеки та деокупації найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції, яка наразі захоплена російськими військами. 

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, НАК "Нафтогаз України" потребує майже 220 млрд грн, щоб забезпечити газом наступний опалювальний сезон.

Зокрема, "Нафтогаз" планує імпортувати 2,7 млрд кубометрів газу та ще 1,8 млрд кубометрів закупити на внутрішньому ринку. "Нафтогазу" може не вистачити 189 млрд грн на закупівлю цього газу, а загальний дефіцит грошових коштів групи для забезпечення наступного опалювального сезону може становити 219 млрд грн.

У минулому році "Нафтогаз" імпортував 2,5 млрд кубометрів газу на 42 млрд грн, однак з того часу ціни на газ у Європі значно зросли. 

Автор: 

газ (7924) Міненерго (922)


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Топ коментарі
+11
якщо не помиляюсь - Галущенко це той що кілька років підряд не платив за обігрів свого заміського особняка, а потім звинуватив КиївОблгаззбут що лічильник "сам накрутив бо несправний" ?????
От дегенератів навибирали виборці 73%....
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25.05.2022 19:16
+5
Роз*обано стільки підприємств і цивільної інфраструктури, що не потрібно бути міністром щоб зрозуміти, що споживання газу значно зменшиться. А цей під*рас серед війни плани складає вже продавати електроенергію.
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25.05.2022 20:06
+4
Черговий "рукамі водітєль". (Пиз...до...бол)
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25.05.2022 21:06
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Вы уже за тридцать лет --добычей газа покупкой транзитом реверсом
Натерли мозоли в мозгах украинцев до дырок в голове
Кождая компашка приходящяя к власти
Наживается на поставках газа и пудрит мозги о добыче собственного газа
А зачем морочить голову сделали рынок газа стало 80 участников рынка
Все в электронном виде даже на бумагу не тратятся
Каждый имеет - отстегивает и все кроме народа хорошо живут
При таких природных запасах можно всем немножко жить
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25.05.2022 18:46 Відповісти
якщо не помиляюсь - Галущенко це той що кілька років підряд не платив за обігрів свого заміського особняка, а потім звинуватив КиївОблгаззбут що лічильник "сам накрутив бо несправний" ?????
От дегенератів навибирали виборці 73%....
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25.05.2022 19:16 Відповісти
допустим этого хватит для обычных бытовых потребителей. а для предприятий? и нефиговый такой прогнозируется дефицит в 219 лярдов, когда газ собственной добычи продается с накруткой в 400 %
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25.05.2022 20:01 Відповісти
Роз*обано стільки підприємств і цивільної інфраструктури, що не потрібно бути міністром щоб зрозуміти, що споживання газу значно зменшиться. А цей під*рас серед війни плани складає вже продавати електроенергію.
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25.05.2022 20:06 Відповісти
Так и некоторые месторождения сейчас под контролем орков.
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25.05.2022 20:48 Відповісти
До сохи повертаємось? Аграрна країна?
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25.05.2022 20:06 Відповісти
Черговий "рукамі водітєль". (Пиз...до...бол)
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25.05.2022 21:06 Відповісти
Следите за руками - была зрада, а теперь перемога
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26.05.2022 02:56 Відповісти
Десятки років робили вигляд що зменшують спожиток газу...і все ніяк, а тут справились "дякуючи" війні і руйнації економіки. Так і хочеться сказати які вони молодці.
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26.05.2022 06:34 Відповісти
Я на Львівщині це "зменшення" споживання вже відчуваю на власному будинку - третю добу газу немає ВЗАГАЛІ!!!
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26.05.2022 09:55 Відповісти
у жовтні 2023р мають пройти перевибори у Верховну Раду. Жоден "слуга" не має пройти в Раду!
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26.05.2022 10:29 Відповісти
Ну так перекрывайте кацапский газопровод,кому он нужен,разве только Венграм?
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26.05.2022 12:18 Відповісти

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