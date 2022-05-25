Із зони бойових дій виїхали 600 підприємств, – Гетманцев
За урядовою програмою релокації підприємств переїхали 600 компаній, з яких 380 вже почали працювати на новому місці.
Про це голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетьманцев повідомив у Telegram.
"Ми продовжуємо успішно працювати над евакуацією підприємств із зони бойових дій і вже перемістили 600, з яких 380 успішно продовжують свою діяльність, створюючи робочі місця та сплачуючи податки", – написав депутат.
Як повідомлялося, у березні Кабінет міністрів запустив програму евакуації підприємств із зони бойових дій на Захід України, вона поширюється в тому числі і на приватні підприємства, які виробляють товари першої необхідності.
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Лариса Ленько
показати весь коментар25.05.2022 16:36 Відповісти Мені подобається 0
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