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Із зони бойових дій виїхали 600 підприємств, – Гетманцев

гетманцев

За урядовою програмою релокації підприємств переїхали 600 компаній, з яких 380 вже почали працювати на новому місці.

Про це голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетьманцев повідомив у Telegram.

"Ми продовжуємо успішно працювати над евакуацією підприємств із зони бойових дій і вже перемістили 600, з яких 380 успішно продовжують свою діяльність, створюючи робочі місця та сплачуючи податки", – написав депутат.

Як повідомлялося, у березні Кабінет міністрів запустив програму евакуації підприємств із зони бойових дій на Захід України, вона поширюється в тому числі і на приватні підприємства, які виробляють товари першої необхідності.

Автор: 

промисловість (447) Гетманцев Данило (477)


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Так треба негайно їх общипати !!!!! І хай не дякують!
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25.05.2022 16:36 Відповісти

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