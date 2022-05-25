Корейська Daewoo розірвала контракт на будівництво LNG-танкерів для Росії

Південнокорейська верф Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering (DSME) розірвала контракт на будівництво трьох LNG-танкерів на замовлення "Совкомфлоту", які мали використовуватися для проєкту Arctic LNG 2 російської приватної компанії "Новатек".

Причиною розірвання контракту стало прострочення платежу з боку російської судноплавної компанії, пише російський "Коммерсант".

"У зв'язку з тим, що платіж судновласника за будівництво одного танкера LNG не здійснено у встановлені терміни, ми повідомили компанію про розірвання контракту для захисту наших прав", – йдеться у повідомленні корейської компанії від 17 травня.

DSME не називає контрагента, але за даними видання TradeWinds йдеться саме про танкери для проекту Arctic LNG 2. Хоча раніше DSME побудувала для НОВАТЕК весь флот для проекту "Ямал СПГ" – 15 танкерів Arc7.

Незважаючи на те, що платіж був пропущений лише по одному з трьох LNG -танкерів, замовлених "Совкомфлотом", контракт планується розірвати повністю, стверджує один із співрозмовників видання.

Раніше передбачалося, що верф здасть танкери у лютому, квітні та липні 2023 року. Контракт на їхнє будівництво було підписано у жовтні 2020 року, його загальна вартість становила $872 млн за три судна. Видання припускає, що "Совкомфлот" не зміг розрахуватися через запроваджені щодо неї санкції США, ЄС та Великобританії.

Для вивезення газу з проєкту Arctic LNG 2 російський "Новатек" планував створити флот з 21 танкера льодового класу Arc7: 15 з них мають побудувати на верфі "Звєзда" (керується консорціумом "Роснафти", "Роснафтогазу" та "Газпромбанку") на Далекому Сході, а решту – на DSME.

При цьому співрозмовники видання відзначали, що російська верф "Звєзда" може не здати замовлення вчасно, враховуючи, що в Росії LNG-танкери ніколи не будувалися. "Звєзда" збиралася будувати танкери в кооперації з південнокорейською верф'ю Samsung Heavy Industries (SHI), що може вплинути на перспективи реалізації проєкту. Крім того, у березні ЄС ввів проти російського суднобудування технологічні санкції, заборонивши постачання практично всієї номенклатури обладнання.

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Як повідомлялося, наприкінці квітня французька TotalEnergies прийняла рішення відобразити у звітності за перший квартал 2022 року знецінення активів у розмірі $4,1 млрд, переважно пов’язаних з російським проектом Arctic LNG 2.

Проєкт Arctic LNG 2вартістю $21,3 млрд передбачає будівництво трьох черг з виробництва зрідженого природного газу потужністю 6,6 млн тонн на рік кожна.

Російська компанія "Новатек" володіє часткою 60% в проєкті, у інших акціонерів – французької TotalEnergies, китайських CNPC і CNOOC, а також консорціуму японських Mitsui та JOGMEC – по 10%.

TotalEnergies SE (до травня 2021 року – Total SE) – французька нафтогазова компанія, четверта за обсягом видобутку у світі після Royal Dutch Shell, British Petroleum та ExxonMobil.