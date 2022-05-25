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Норвезька Equinor позбулася нафтового бізнесу в Росії

equinor

Норвезька Equinor передала свої частки у чотирьох російських спільних підприємствах "Роснєфті", звільнившись від усіх своїх зобов’язань за цими проєктами.

Як повідомляється на сайті норвезької компанії, також підписано угоду про її вихід з проєкту "Харьяга".

"Вихід з усіх спільних підприємств завершено відповідно до санкційного законодавства Норвегії та ЄС щодо Росії", – йдеться у повідомленні.

В компанії нагадали, що Equinor вирішила розпочати процес виходу із спільних підприємств в Росії ще 27 лютого.

"З того часу Equinor припинила всі нові інвестиції в Росію, припинила торгівлю нафтогазовими продуктами з Росії та оголосила про знецінення активів на балансі на $1,08 мільярда станом на 31 березня 2022 року", – зазначає Equinor.

Як повідомлялося, 15 березня Equinor заявила, що припинить торгівлю російською нафтою та нафтопродуктами.

28 лютого рада директорів Equinor вирішила припинити нові інвестиції в Росію і розпочати процес виходу з російських спільних підприємств.

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видобуток (1752) нафта (4778) Норвегія (256) росія (14183)


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