Космічну компанію SpaceX Ілона Маска оцінили у $125 мільярдів, – WSJ

Космічна компанія американського бізнесмена Ілона Маска Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) залучила $1,5 млрд у рамках чергового інвестиційного раунду, під час якого її капіталізацію оцінили у $125 млрд.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на одного з інвесторів.

Видання відзначає, що минулого року аналітична компанія PitchBook оцінювала вартість SpaceX у близько $100 млрд.

Співрозмовник видання також повідомив, що SpaceX запропонувала викупити акції у нинішніх та колишніх співробітників.

Видання вказує, що SpaceX необхідно фінансувати капітомісткі проєкти, такі як створення космічного корабля Starship, а також розвиток мережі супутникового інтернету Starlink. SpaceX продовжує збільшувати штат співробітників, на її сайті наведено список із понад 850 відкритих вакансій.

За останні роки компанія кілька разів залучала капітал. Зокрема, у 2021 року вона отримала від інвесторів майже $1,9 млрд.

Нагадаємо, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало уряду України 5000 терміналів Starlink завдяки партнерству з компанією SpaceX, які здатні забезпечити безперебійну передачу даних з будь-якої точки України.