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Новини
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Надходження держбюджету від митниці впали через війну на 70%, – Марченко

сергей,марченко

Внаслідок повномасштабного російського вторгнення надходження до державного бюджету України від митних органів зменшилися на 70%, податкові надходження впали на 30%.

Про це міністр фінансів України Сергій Марченко заявив під час онлайн-дискусії "Відбудова економіки України", організованої аналітичним центром Atlantic Council, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Міністр нагадав, що щомісячна потреба держбюджету у фінансуванні становить $5 млрд протягом наступних кількох місяців.

Як повідомлялося, Марченко також зазначив, що Україна у травні отримає від міжнародних партнерів тільки $2 млрд для фінансування з необхідних $5 млрд.

"У травні в нас не буде цієї суми. Поки що ми отримали тільки $1,2 млрд. До кінця цього місяця ми очікуємо отримати до $2 млрд, але не $5 млрд", – сказав міністр.

Через це, пояснив Марченко, держава вимушена відтерміновувати окремі платежі, щоб справитися з проблемою ліквідності.

Частково її вдається закрити шляхом продажу військових облігацій, але за місяць міністерство може залучити не більше $1 млрд через цей інструмент.

Національний банк також підтримує державний бюджет, але й ця допомога має ліміт – не більше $1,5 млрд на місяць, інакше можна спровокувати гіперінфляцію. Марченко запевнив, що емісія узгоджена з міжнародними партнерами, які повністю розуміють вимушеність таких заходів.

Автор: 

держбюджет (1569) Мінфін (2930) митниця (816) Державна митна служба (470)


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Да, не с чего взятки брать.
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25.05.2022 18:19 Відповісти
Чи не час марченкам-гєтьманцевими на фронт? Щось забагато 3,14здять
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25.05.2022 21:17 Відповісти
Наголос у слові "3,14здять" ставте самотужки!
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25.05.2022 21:20 Відповісти
Наголос у слові "3,14здять" ставте самотужки!
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25.05.2022 21:23 Відповісти

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