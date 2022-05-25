Надходження держбюджету від митниці впали через війну на 70%, – Марченко

Внаслідок повномасштабного російського вторгнення надходження до державного бюджету України від митних органів зменшилися на 70%, податкові надходження впали на 30%.

Про це міністр фінансів України Сергій Марченко заявив під час онлайн-дискусії "Відбудова економіки України", організованої аналітичним центром Atlantic Council, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Міністр нагадав, що щомісячна потреба держбюджету у фінансуванні становить $5 млрд протягом наступних кількох місяців.

Як повідомлялося, Марченко також зазначив, що Україна у травні отримає від міжнародних партнерів тільки $2 млрд для фінансування з необхідних $5 млрд.

"У травні в нас не буде цієї суми. Поки що ми отримали тільки $1,2 млрд. До кінця цього місяця ми очікуємо отримати до $2 млрд, але не $5 млрд", – сказав міністр.

Через це, пояснив Марченко, держава вимушена відтерміновувати окремі платежі, щоб справитися з проблемою ліквідності.

Частково її вдається закрити шляхом продажу військових облігацій, але за місяць міністерство може залучити не більше $1 млрд через цей інструмент.

Національний банк також підтримує державний бюджет, але й ця допомога має ліміт – не більше $1,5 млрд на місяць, інакше можна спровокувати гіперінфляцію. Марченко запевнив, що емісія узгоджена з міжнародними партнерами, які повністю розуміють вимушеність таких заходів.