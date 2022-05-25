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Новини
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Голова Мінфіну запропонував скасувати запроваджені на час війни пільги для бізнесу

марченко

Україні потрібно повернутися на довоєнну систему оподаткування, скасувавши запроваджені пільги, оскільки видатки держави на армію під час війни значно зросли.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив в ефірі загальнонаціонального марафону, пеовідомляє Укрінформ.

"Я вважаю, що в Україні потрібно повернути довоєнну систему оподаткування. Треба визначитися, що ми взагалі хочемо: ми хочемо виграти війну чи ми хочемо якимось чином допомагати бізнесу? Бізнесу ми допомогли. Перші три місяці бізнес мав можливість скористатися цією підтримкою. Зараз треба підтримати також державу, яка фінансує армію. І ці видатки дуже значні", – сказав Марченко.

Він нагадав, що обсяг щомісячного дефіциту держбюджету наразі сягає $5 млрд. Основними джерелами його наповнення, окрім податків, є військові облігації, а також робота уряду з міжнародними партнерами.

"Ми ведемо активну роботу з нашими міжнародними партнерами, донорами, міжнародними фінансовими організаціями, для того щоб забезпечити фінансування дефіциту бюджету. Обсяг дефіциту, який ми маємо профінансувати кожного місяця, складає $5 млрд", – наголосив міністр.

Він зазначив, що до державного бюджету буде спрямовано $7,5 млрд з виділених урядом США близько $40 млрд в рамках пакету реагування на агресію РФ проти України.

"З $40 млрд доларів в державний бюджет буде спрямовано $7,5 млрд. Це грантові кошти. І ми чітко розуміємо, яким чином вони будуть використовуватися", – зазначив Марченко.

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Як повідомлялося, Марченко також зазначив, що Україна у травні отримає від міжнародних партнерів тільки $2 млрд для фінансування з необхідних $5 млрд, через це уряд змушений відтерміновувати окремі платежі, щоб справитися з проблемою ліквідності.

Він пояснив, що частково проблему нестачі коштів вдається закрити шляхом продажу військових облігацій, але за місяць міністерство може залучити не більше $1 млрд через цей інструмент. Крім того, підтримує бюджет Національний банк України, але ця допомога не має перевищувати $1,5 млрд на місяць, щоб не допустити гіперінфляції.

Водночас у травні Міністерство оборони лише військовослужбовцям ЗСУ перерахувало грошове забезпечення та додаткову винагороду сумарно на 51,5 млрд гривень, у червні цей показник зросте до 64,5 млрд грн, що порівняно із сумою виплат за увесь минулий рік. 

Нагадаємо, ухваленим 15 березня законом Верховна Рададозволила великому бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування на час воєнного стану і сплачувати лише 2% від обороту. Єдиним обмеженням, що залишалося для такого переходу, був ліміт обороту не більше 10 мільярдів гривень, однак згодом парламент прибрав і його. Спрощений режим не поширюється на виробництво та збут підакцизних товарів та гральний бізнес.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозував, що запроваджене пільгове оподаткування для бізнесу у розмірі 2% обороту та скасування мит у короткостроковій перспективі можуть знизити доходи бюджету вдвічі.

Зазначимо, що оборот понад 10 млрд грн мають найбільші рітейлери, державні компанії та підприємства олігархів. Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор: 200 найбільших компаній України

Автор: 

бюджет (1807) держбюджет (1569) Мінфін (2930) Марченко Сергій (249)


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Топ коментарі
+7
Чтобы корова меньше ела и давала больше молока, её нужно реже кормить и чаще доить. Формула Гетьманцева-Марченко.
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25.05.2022 22:04
+4
Слова и действия необразованных клептократов, аля гетманцев. Поясняю - если для бизнеса не будет комфортных условий в стране в состоянии войны- он выберет более тихие страны. И если сейчас мне вернут эти истории с возвратом ндс через одно место, проверками и прочим, а тут еще и ракеты летают - сразу или закрывать или за кордон и не нужно думать, что закрыли людей в стране.
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25.05.2022 19:48
+3
Ага, легальному бизнесу закручивать гайки, а автобарыгам пригнавшим сто тысяч " пільгових" авто и вывезших из Украины ярд долларов на их пркупку-зеленая улица. Экспортеров заставляете продавать по фиксированному( заниженному) курсу валюту и тут же продаете ее по заниженному курсу барыгам. Вот это экономика!
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25.05.2022 20:52
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Слова и действия необразованных клептократов, аля гетманцев. Поясняю - если для бизнеса не будет комфортных условий в стране в состоянии войны- он выберет более тихие страны. И если сейчас мне вернут эти истории с возвратом ндс через одно место, проверками и прочим, а тут еще и ракеты летают - сразу или закрывать или за кордон и не нужно думать, что закрыли людей в стране.
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25.05.2022 19:48 Відповісти
А что ты прадлагаешь конкретно?Где брать деньги?А для того,чтобы не вывозили в тихие страны необходимо применять опыт,который был задействован в Англии во время Второй Мировой.
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25.05.2022 19:57 Відповісти
Перепрошую, а в якій сфері ви працюєте? (Якщо не на пенсії)
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25.05.2022 20:03 Відповісти
в Англії під час Другої Світової навіть королівська родина впахівала як всі решта і на війні і в шпиталях помагали на рівні з усіма. Бізнес - це робочі місця, це самозайнятість, це оббіг грошей, оббіг товарів, це фінанси, це економіка, це наша кров, хочеш допомоги - допомогай іншим, а не гноби податками. В Європі в деяких країнах без війни на час ковіду людям зробили поблажки, і в результаті не мали спадку в економиці в тих країнах. Наші ж десь у феодальному часі застрягли.
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26.05.2022 01:23 Відповісти
де гроші брати? цим мав і цей міністр займатись.а по простому мусорів 200тис тримали 30 років незалежності .а воювати не має кому а зараз ще доплати їм....а суддям по 300тис зарплатні ? забрати в мусорів частини сбу прокуратури судів і чиновників і депутатів -і грошей буде купа...хватить точно....сидять менти в чернівцях з судовою охороною і днс сбу і прокураторою і отримують по 30тис доплати .то де тих грошей хто набереться.А чим займається розформований корупцій зрадницький убоз ?перейменований в дср зараз.тоже сидят на контрабанді плюс доплату отримують...
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26.05.2022 10:30 Відповісти
Пиз...ц, тупое население думает, что если у тебя завод, ты пришел, открыл дверь, нажал кнопку, и появились деньги в кассе. Спроси фермера как ему с удобрениями, которые подорожали в 5 раз! Спроси ФОПа который оплатил в Китай 1 млн, и 3 месяца не может получить товар, производителя стекол который получит газ по 2000$, таксиста 60 грн/литр....не из чего делать скотч, пакеты, мешки, бутылки, пробки, ведра....нет цемента, клея, красителей.... остатки кончатся через месяц-два. Даже секонд хенд тебе уже недоступен! Повысить налоги на что, на нули???
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26.05.2022 13:15 Відповісти
Ага, легальному бизнесу закручивать гайки, а автобарыгам пригнавшим сто тысяч " пільгових" авто и вывезших из Украины ярд долларов на их пркупку-зеленая улица. Экспортеров заставляете продавать по фиксированному( заниженному) курсу валюту и тут же продаете ее по заниженному курсу барыгам. Вот это экономика!
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25.05.2022 20:52 Відповісти
А кто не "барыга" ? Завезите товар бесплатно и продавайте его по себестоимости ...без прибыли. Почему нет желающих ?
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25.05.2022 21:00 Відповісти
Нет проблем. Завозишь товар, платишь ВСЕ положенные налоги, продаешь, хоть с прибылью, хоть в убыток. Все.
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26.05.2022 10:52 Відповісти
Запомни тетя. Если сегодня на ВСЕ товары которые импортируются, платить ВСЕ налоги, которые платили ДО войны, ты УХУеешь от цен! и будешь скулить как шавка. Порты закрыты, ВСЕ сырье для производства везется через 5-7 стран, логистика в 3 раза дороже, и это кроме того, что ВСЕ сырье в мире и так ПОДОРОЖАЛО, от полимеров, до металла!!! ЛЮБОЕ повышение налогов оплачивает ПОТРЕБИТЕЛЬ, т.е. ТЫ!
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26.05.2022 12:55 Відповісти
Как бы не трагично это звучит, но после разрушения Азовстали, с бюджетом ничего не изменится, потому что в бюджет он, как и все экспортеры, ничего и не давал. Все сырьевые олигархи вместе взятые наполняли только 10% бюджета, а 70% это мелкие импортеры и граждане через ПДВ. Беда, что ни импорта ни экспорта сейчас нет, все стало, нулевые баллансы, допродаются остатки, а если вернут довоенные налоги, все начнет минусить. Министр финансов ЛОХ.
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26.05.2022 13:04 Відповісти
"Значит будут грабить!"(c)
Зелене лайно все не нажереться! На фронт 3,14здуй!
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25.05.2022 20:56 Відповісти
Пусть теперь Гетьманцев JavaScript учит, если он такой умный.
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25.05.2022 20:57 Відповісти
міністерство підвищення податків, я вважаю що вони не дебіли, проте у мінфіні вони явно не на своєму місці
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25.05.2022 21:11 Відповісти
міністерство підвищення податків - звучить як з байки про Робін Гуда.
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26.05.2022 01:24 Відповісти
Чтобы корова меньше ела и давала больше молока, её нужно реже кормить и чаще доить. Формула Гетьманцева-Марченко.
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25.05.2022 22:04 Відповісти
а ще краще "канарєйка за копійку, аби пєла та нє єла"
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26.05.2022 01:25 Відповісти
Нема і не було ніякого бізнесу. Окрім, як на ПДВ, облігаціях займу, курсі (для лохів та не лохів), мутах з електрикою, сбу шною митницею та ін. лайном. "Нема де граубувати" хоче сказати цей клоун з банди піськограїв.
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25.05.2022 23:37 Відповісти
який цей міністр кончений мудак
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26.05.2022 00:27 Відповісти
ви ж фіскали? олігархів оподаткуйте, най вам на протязі доби нададуть всі документи, які доводять легальність походження всіх їх статків до останньої копійки, рухомості і нерухомості тут і за кордоном і не беріть хабарі. І одразу знайдуться гроші. Робість свою срану роботу, а не з людей шкуру зпускати останню.
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26.05.2022 01:56 Відповісти
Після корони та 3 місяців війни бізнесу треба збільшити податки. Це геніально. Тільки перелаштувались, хтось навіть почав щось заробляти - і прилітають перевірки, податки... Зелена пліснява не вміє керувати власною кишенею. Поверніть фахівців во владу, бо русня поховає всіх разом - і зелених, і не зелених.
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26.05.2022 01:57 Відповісти
А зелени це і є русня тільки ще злодійніша
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26.05.2022 13:24 Відповісти
У этого апологета мышления совка так же как и у гетманцева одна задача как ******** и вымыть все сбережения граждан и разрушить все что можно . Каждая сволочь пытается выслужится перед членограем......
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26.05.2022 06:37 Відповісти
Хай цей йолоп поверне податки на Азовсталь, або комбінат Ілліча у Мариуполі. Або на феросплавний у Нікополі!
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26.05.2022 09:47 Відповісти
Правильно! Так и выглядит вредительство. Это его порошенко подговорил.
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26.05.2022 10:34 Відповісти
Ага. Государство грабит ІТ через разницу курсов, так ещё и "просит" их обычные налоги платить. Вобщем: в мирное время воры во власти пилят бюджет а в военное граждане защищают страну и скидываются на армию а государство выворачивает им карманы. Эту кодлу нужно ставить к стенке.
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26.05.2022 11:24 Відповісти

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