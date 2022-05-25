Голова Мінфіну запропонував скасувати запроваджені на час війни пільги для бізнесу

Україні потрібно повернутися на довоєнну систему оподаткування, скасувавши запроваджені пільги, оскільки видатки держави на армію під час війни значно зросли.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив в ефірі загальнонаціонального марафону, пеовідомляє Укрінформ.

"Я вважаю, що в Україні потрібно повернути довоєнну систему оподаткування. Треба визначитися, що ми взагалі хочемо: ми хочемо виграти війну чи ми хочемо якимось чином допомагати бізнесу? Бізнесу ми допомогли. Перші три місяці бізнес мав можливість скористатися цією підтримкою. Зараз треба підтримати також державу, яка фінансує армію. І ці видатки дуже значні", – сказав Марченко.

Він нагадав, що обсяг щомісячного дефіциту держбюджету наразі сягає $5 млрд. Основними джерелами його наповнення, окрім податків, є військові облігації, а також робота уряду з міжнародними партнерами.

"Ми ведемо активну роботу з нашими міжнародними партнерами, донорами, міжнародними фінансовими організаціями, для того щоб забезпечити фінансування дефіциту бюджету. Обсяг дефіциту, який ми маємо профінансувати кожного місяця, складає $5 млрд", – наголосив міністр.

Він зазначив, що до державного бюджету буде спрямовано $7,5 млрд з виділених урядом США близько $40 млрд в рамках пакету реагування на агресію РФ проти України.

"З $40 млрд доларів в державний бюджет буде спрямовано $7,5 млрд. Це грантові кошти. І ми чітко розуміємо, яким чином вони будуть використовуватися", – зазначив Марченко.

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Як повідомлялося, Марченко також зазначив, що Україна у травні отримає від міжнародних партнерів тільки $2 млрд для фінансування з необхідних $5 млрд, через це уряд змушений відтерміновувати окремі платежі, щоб справитися з проблемою ліквідності.

Він пояснив, що частково проблему нестачі коштів вдається закрити шляхом продажу військових облігацій, але за місяць міністерство може залучити не більше $1 млрд через цей інструмент. Крім того, підтримує бюджет Національний банк України, але ця допомога не має перевищувати $1,5 млрд на місяць, щоб не допустити гіперінфляції.

Водночас у травні Міністерство оборони лише військовослужбовцям ЗСУ перерахувало грошове забезпечення та додаткову винагороду сумарно на 51,5 млрд гривень, у червні цей показник зросте до 64,5 млрд грн, що порівняно із сумою виплат за увесь минулий рік.

Нагадаємо, ухваленим 15 березня законом Верховна Рададозволила великому бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування на час воєнного стану і сплачувати лише 2% від обороту. Єдиним обмеженням, що залишалося для такого переходу, був ліміт обороту не більше 10 мільярдів гривень, однак згодом парламент прибрав і його. Спрощений режим не поширюється на виробництво та збут підакцизних товарів та гральний бізнес.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозував, що запроваджене пільгове оподаткування для бізнесу у розмірі 2% обороту та скасування мит у короткостроковій перспективі можуть знизити доходи бюджету вдвічі.

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