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Єгипет планує отримати від експлуатації Суецького каналу рекордні $7 мільярдів

канал,суэцкий

Доходи від експлуатації Суецького каналу до кінця 2022 фінансового року (ФР, 1 липня – 30 червня) досягнуть близько $7 млрд.

Про це заявив міністр фінансів Єгипту Мохамед Мааїт, передають Порти України.

Мааїт нагадав, що за результатами діяльності у календарному 2021 році Суецький канал збільшив дохід порівняно з попереднім роком на 12,8% – до $6,3 млрд. Це був рекорд за всю історію каналу.

Також рекордної позначки досяг і річний чистий тоннаж, який перевищив 1,27 млрд тонн – на 8,5% більше за показники 2020 року. В обох напрямках каналом пройшли 20 694 судна, порівняно з 18 830 у 2020 році.

Суецький канал – безшлюзовий судноплавний канал, що з’єднує Середземне та Червоне моря і забезпечує найкоротший морський шлях між Європою та регіонами навколо Індійського океану та західної частини Тихого океану. Через канал проходить 10-12% світового морського вантажообігу. Довжина каналу – 160 кілометрів, ширина – до 350 метрів, глибина – 20 метрів.

Доходи Єгипту від Суецького каналу збільшилися у 2020-2021 ФР на 2,1% порівняно з попереднім роком — до рекордних $5,84 млрд.

Автор: 

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