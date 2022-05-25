Кабмін виділив гарантії за кредитами аграріям ще на 3,4 мільярда, – Мінагрополітики

Уряд України ухвалив рішення про додаткове виділення портфельних гарантій чотирьом державним банкам на 3,39 млрд грн для кредитування посівної кампанії в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9", яке завершиться 31 травня.

По це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький за результатами наради з представниками банківських установ щодо ситуації з кредитним фінансуванням с/г товаровиробників.

Як повідомляється, загалом за три місяці понад 10 тис. аграріїв отримали фінансування більш ніж на 30 млрд грн.

"Крім того, у нас уже готовий план на червень-серпень щодо подальших пріоритетів у доступному фінансуванні аграріїв. Мінагрополітики має цілу низку напрацювань із кредитування галузі переробки с/г продукції. Так, ми вже ініціювали зміни до постанови № 723, щоб розширити перелік тих, хто може отримати кредити під державні гарантії, включивши в цей перелік переробні підприємства", – розповів Висоцький.

"З огляду на те, що наші морські порти заблоковані, і ми не можемо в необхідній кількості експортувати наше зерно, ми будемо робити акцент на переробній галузі. У результаті підприємства, які працюють у цій сфері, завдяки портфельним гарантіям зможуть викупити у с/г товаровиробників певний запас їхньої продукції, а останні в свою чергу матимуть змогу погасити частину тіла кредиту. Ми хочемо подбати про те, щоб дати максимально можливий кредитний ресурс усім, хто працює в сфері АПК", – додав директор фінансово-економічного департаменту Мінагрополітики Баграт Ахіджанов.

Як повідомлялося, станом на 18 травня 11 317 аграріїв отримали кредитів на суму 28,1 млрд грн, із яких за програмою портфельних гарантій 80% – 18,63 млрд грн.