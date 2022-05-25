Окупаційна влада Маріуполя анонсувала вивезення краденого металу в Росію

Перше судно, яке вийде з розмінованого порту окупованого Маріуполя, перевезе близько 3 тис. тонн металургійної продукції в Ростов-на-Дону.

Про це представник окупаційної влади Маріополя, колаборант і колишній депутат міської ради від партії ОПЗЖ Костянтин Іващенко, повідомляє російський "Коммерсант".

"Перше відвантаження відбудеться найближчими днями, і буде близько 3 тис. тонн металопродукції відправлено до порту Ростова-на-Дону", – розповів зрадник російським ЗМІ.

За його словами, цей маршрут планується використати для отримання будівельних матеріалів.

На питання про те, чи правда, що в порту заблоковано безліч іноземних суден, Іващенко відповів, що таких суден зараз лише два.

Раніше Міноборони РФ повідомило про завершення розмінування Маріупольського морського торговельного порту.

Як повідомлялося, раніше директор ДП "Маріупольський морський торговельний порт" Ігор Барський розповідав, що станом на 23 лютого на території порту знаходилося біля 200 тис. тонн металу та чавуну, вартість яких сягає $170 млн, які російські окупанти зараз намагаються вкрасти.