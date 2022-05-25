Зеленський доручив Шмигалю опрацювати введення візового режиму з Росією

Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати питання запровадження візового режиму між Україною та РФ.

Про ухвалення відповідного рішення Зеленським йдеться у відповіді глави держави на петицію про запровадження візового режиму з Росією, яка зібрала понад 25 тис. підписів громадян України.

"На тлі повномасштабної російської агресії порушене питання є важливим і нагальним, відтак необхідність посилення режиму контролю за в’їздом громадян РФ на територію України підтримую. З урахуванням викладеного прем’єр-міністрові України Денису Шмигалю надіслано відповідного листа з проханням опрацювати вказане питання", – сказано в повідомленні Офісу президента.

Зеленський також подякував усім, хто підтримав зазначену петицію за активну громадянську позицію.