БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 404 10

Зеленський доручив Шмигалю опрацювати введення візового режиму з Росією

россия,флаг,прапор,росія

Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати питання запровадження візового режиму між Україною та РФ.

Про ухвалення відповідного рішення Зеленським йдеться у відповіді глави держави на петицію про запровадження візового режиму з Росією, яка зібрала понад 25 тис. підписів громадян України.

"На тлі повномасштабної російської агресії порушене питання є важливим і нагальним, відтак необхідність посилення режиму контролю за в’їздом громадян РФ на територію України підтримую. З урахуванням викладеного прем’єр-міністрові України Денису Шмигалю надіслано відповідного листа з проханням опрацювати вказане питання", – сказано в повідомленні Офісу президента.

Зеленський також подякував усім, хто підтримав зазначену петицію за активну громадянську позицію.

Автор: 

Зеленський Володимир (2508) росія (14183) петиція (28)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+9
Який візовий режим? Всіх *****.
показати весь коментар
25.05.2022 23:12
+8
зеленому шапито на съемки "сватов" и "папиков" неудобно окольными путями добираться? хотят узаконить чтоб было с комфортом напрямую ... ну да, война войной, а ЗЕквартальные блевотные сериалы продолжают крутить на ТВ страны-оккупанта, баблишко кровавое кацапское капает себе в оманские оффшоры, пока гнусавый мерзавец играет тут "патриота"...
показати весь коментар
25.05.2022 23:29
+6
Цей тупий бовдур зовсім з глузду зїхав? Який візовий режим з країною з якою йде страшна війна і тисячами гинуть люди!!! Ще б дипломати вірчими грамотами обмінялися, мир та жвачка???
показати весь коментар
26.05.2022 06:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Аж 8 лет ждали, наконец-то.
показати весь коментар
25.05.2022 22:40 Відповісти
Який візовий режим? Всіх *****.
показати весь коментар
25.05.2022 23:12 Відповісти
Ах да, дружина баканова не зможе приїхати.
показати весь коментар
25.05.2022 23:15 Відповісти
зеленому шапито на съемки "сватов" и "папиков" неудобно окольными путями добираться? хотят узаконить чтоб было с комфортом напрямую ... ну да, война войной, а ЗЕквартальные блевотные сериалы продолжают крутить на ТВ страны-оккупанта, баблишко кровавое кацапское капает себе в оманские оффшоры, пока гнусавый мерзавец играет тут "патриота"...
показати весь коментар
25.05.2022 23:29 Відповісти
І квартирка в Ялті .
показати весь коментар
26.05.2022 04:27 Відповісти
Насчет :играет роль. Найвелычнишый не особо утруждается в этом плане. У него есть грамотный спитчрайтер-патриот, который пишет бубе тексты, а ему, говорящей голове с большущим опытом не представляет проблемы прочитать этот текст. Я после бубыных вскукареков о ...готовой принять со всех сторон... и когда в 14 году найвелычнишый проблеял, что репоеды не воюют а просто передвигают свои границы не верю ни одному его слову.
показати весь коментар
26.05.2022 18:56 Відповісти
Цей тупий бовдур зовсім з глузду зїхав? Який візовий режим з країною з якою йде страшна війна і тисячами гинуть люди!!! Ще б дипломати вірчими грамотами обмінялися, мир та жвачка???
показати весь коментар
26.05.2022 06:29 Відповісти
Це мало б статись ще у 1991-1993 році. А зараз має бути повне блокування переміщення кацапів, диверсантів і запроданців в обидва боки.
показати весь коментар
26.05.2022 06:39 Відповісти
Закрыти кордон с мордором! Назавжди!!! Орки повинні жити на па-раші!!!!
показати весь коментар
26.05.2022 07:34 Відповісти
Вова - ти дебіл?! Країна в вогні, а ОП реверансами займається...
Вже давно! треба було закон про депортацію/ув'язнення/страту громадян парашії на території України.
показати весь коментар
26.05.2022 11:30 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 