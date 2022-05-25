Зеленський доручив Шмигалю опрацювати введення візового режиму з Росією
Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати питання запровадження візового режиму між Україною та РФ.
Про ухвалення відповідного рішення Зеленським йдеться у відповіді глави держави на петицію про запровадження візового режиму з Росією, яка зібрала понад 25 тис. підписів громадян України.
"На тлі повномасштабної російської агресії порушене питання є важливим і нагальним, відтак необхідність посилення режиму контролю за в’їздом громадян РФ на територію України підтримую. З урахуванням викладеного прем’єр-міністрові України Денису Шмигалю надіслано відповідного листа з проханням опрацювати вказане питання", – сказано в повідомленні Офісу президента.
Зеленський також подякував усім, хто підтримав зазначену петицію за активну громадянську позицію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вже давно! треба було закон про депортацію/ув'язнення/страту громадян парашії на території України.