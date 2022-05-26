Нацбанк оновив вимоги до співробітників страхових компаній

Національний банк України удосконалив кваліфікаційні вимоги до осіб, які можуть займатись актуарними розрахунками у сфері страхування.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Зокрема, регулятор:

спростив доступ до професії для молодих спеціалістів;

визначив три рівні кваліфікації актуаріїв у сфері страхування відповідно до їх рівня освіти, досвіду практичної діяльності: актуарій без права посвідчувати актуарні розрахунки, актуарій із видів страхування інших, ніж страхування життя, актуарій зі страхування життя;

встановив підстави та порядок включення, виключення осіб із переліку актуаріїв у сфері страхування та тимчасової заборони займатися актуарними розрахунками;

визначив вимоги до осіб, що мають намір бути включеними до переліку актуаріїв у сфері страхування, відповідно до рівня їх кваліфікації.

Діючим актуаріям не потрібно повторно проходити процедуру включення до переліку актуаріїв. Їм необхідно лише подати до Національного банку опитувальник з оновленою інформацією про себе впродовж трьох місяців після завершення правового режиму воєнного стану.

Ці та інші зміни передбачені постановою правління Національного банку України від 23 травня 2022 року №103 "Про затвердження положення про кваліфікаційні вимоги до осіб, які можуть займатись актуарними розрахунками".

Постанова набирає чинності з 26 травня 2022 року.