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Єврокомісія вивчає будівництво газопроводу між Іспанією й Італією

еврокомиссия

Єврокомісія вивчає змогу будівництва морського газопроводу, який би сполучив Піренейський півострів з Італією.

Про це повідомила газета El Pais, передає enkorr.

Як зазначається, в Іспанії налічується шість діючих заводів з регазифікації, проте королівство не надто добре пов'язано з рештою Євросоюзу.

У розпал енергетичної кризи ЄК вперше почала говорити про можливість будівництва газопроводу завдовжки 700 км між іспанською Барселоною й італійською Ліворно.

Проєкт передбачає інвестиції обсягом від 2,5 млрд до 3 млрд євро, на його реалізацію потрібно від одного до двох років.

Як повідомляє видання, такий трубопровід дозволив би постачати газ як Італію, так і в країни Центральної й Північної Європи.

Крім того, ще одним можливим проєктом є створення з'єднання Midcat із Каталонії до Франції через Піренеї. Ініціативу було припинено у 2019 році. Зазначається, що проєкт зазнав останнім часом значних змін порівняно з його первісною концепцією: він перетворюється на важливу інфраструктуру з транспортування водню. Його реалізація обійшлася б приблизно в 600 млн євро.

Автор: 

газ (7924) газопровід (1179) Єврокомісія (1085) Іспанія (223) Італія (444)


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