Фонд соцстрахування у травні направив на виплати майже 1 мільярд

Щомісячні страхові виплати від Фонду соціального страхування упродовж травня отримали 185,6 тисячі потерпілих на виробництві та членів їх родин.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Зазначається, що загалом цього місця перераховано на банківські картки або доставлено листоношами 973,66 млн грн щомісячних страхових виплат.

У Фонді нагадали, що такі виплати в повному обсязі компенсують потерпілим внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань втрачений заробіток відповідно до ступеня втрати працездатності та фінансуються у наступному місяці за попередній.

Як повідомлялося, у 2021 році Фонд соцстрахування направив потерпілим на виробництві майже 11 млрд грн.