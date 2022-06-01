ДБР розслідує продаж скрапленого газу "Укрнафти" фірмам Коломойського за заниженими цінами

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує кримінальне провадження щодо протиправної реалізації скрапленого газу ПАТ "Укрнафта" протягом квітня-травня 2022 року.

Як повідомляє пресслужба ДБР, в рамках відкритого за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) провадження суд арештував зазначений скраплений газ.

За даними слідства, під час воєнного стану у квітні поточного року ПАТ "Укрнафта" подала заявку на проведення аукціону з продажу скрапленого газу. На засіданні аукціонного комітету була погоджена біржа, запропонована ПАТ "Укрнафта", яка не мала ліцензії на проведення професійної діяльності на організованих товарних ринках.

"Результати аукціону мають ознаки фальсифікації, оскільки переможці купили скраплений газ за ціною практично у два рази нижчою від ринкової", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, переможцем на аукціоні визнано двох учасників з пропозицією цін близько 28 тис. гривень за тону, хоча у той же день на іншому аукціоні ці ж компанії змогли купити скраплений газ із пропозиціями цін близько 55 тис. гривень за тону. Інші учасники аукціону пропозиції ціни взагалі не надавали.

"Таким чином сума завданих збитків підприємству, у якому значна державна частка, може становити понад 300 млн гривень", – наголошують у ДБР.

Як повідомлялося, 27 квітня "Укрнафта" на додатковому аукціоні №100Д продала 14 тис. тонн скрапленого газу по 28 тисяч гривень за тонну на товарному майданчику "Української міжбанківської валютної біржі".

Інформацію про учасників та переможців не розкривали, однак за даними Цензор.НЕТ, на аукціоні перемогли фірми, пов’язані зі співвласником "Укрнафти" олігархом Ігорем Коломойським. Структури олігарха придбали 14,12 тис тонн скрапленого газу за ціною 28 тисяч гривень за кожну. Водночас ринкова ціна за тонну газу того ж дня була на рівні 50-52 тисяч гривень.

"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з Коломойським та його бізнес-партнерами, – близько 42% акцій.

Як і за якою схемою напівдержавна компанія збагатила олігарха - дивіться у розслідуванні: