Ціни на газ у травні в Україні знизились на 13%, – Мінекономіки

Фактична ціна природного газу, з якої розраховується рентна плата на його видобуток в Україні, у травні 2022 року становила $1065,62 за 1 тис. кубометрів (31 тис. 174,61 грн.)

Про це повідомило Міністерство економіки, передає Інтерфакс-Україна.

Таким чином, ціна реалізації газу за минулий місяць на 13,2% нижча за ціну квітня 2022 року в доларовому еквіваленті, коли вона склала $1228,27 (35,93 тис. грн) за 1 тис. кубометрів.

При цьому Мінекономіки повернулося до оприлюднення середньої митної вартості імпорту газу, яка є часткою фактичної ціни. У травні вона становила $990,66 (28,74 тис. грн) за 1 тис. кубометрів, що на 5,1% більше ніж у квітні $942,46 (27,57 тис. грн).

Як повідомлялося, з квітня 2022 року набув чинності закон №7038-д, який запроваджує механізм диференційованої рентної плати для видобутку природного газу залежно від трьох рівнів цін його реалізації – до $150/тис. кубометрів, від $150 до $400 та понад $400. Підвищена рента встановлена ​​на надприбуткову частину ціни понад $400.

Розрахунок ціни реалізації газу, від якої розраховується рента, визначається як середньоарифметичне значення митної вартості імпорту та котирувань на нідерландському газовому хабі ТТF. Раніше рента обчислювалася лише з митної вартості імпорту.

Крім того, Рада 21 квітня ухвалила в першому читанні законопроект №7249 про сплату ренти за видобутий у країні газ тільки за фактом його реалізації з подальшою доплатою сум, що залишилися, протягом трьох місяців після закінчення дії військового становища.