Ірландія приєдналася до експерименту з чотириденним робочим тижнем

В Ірландії тисячі працівників розпочали участь у глобальному піврічному проєкті з дослідження ефективності чотириденного робочого тижня.

Про це повідомляє Euractiv, передає Європейська правда.

Учасники експерименту отримуватимуть повну зарплату за роботу чотири дні на тиждень замість п’яти, при цьому від них вимагається виконувати той самий обсяг роботи.

Організатори експерименту стежитимуть за продуктивністю працівників, впливом їхнього нового режиму на довкілля та гендерною рівністю в організаціях, які долучилися до проєкту. Паралельно вони визначатимуть рівень психічного й фізичного здоров’я учасників.

Ірландія стала єдиною країною ЄС, що бере участь у глобальному експерименті з чотириденним робочим тижнем. Окрім неї, випробування також відбуваються в Австралії, Великій Британії, Канаді, Новій Зеландії та Сполучених Штатах.

Результати експерименту організатори планують оприлюднити вже у 2023 році.