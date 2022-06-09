БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
379 0

Європа заповнила сховища газу більш ніж наполовину

ес,газ

Рівень запасів газу у підземних сховищах Європи перевалив "екватор" та становить 50,24%.

Про це свідчать дані асоціації Gas Infrastructure Europe, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що поточний рівень запасів у газосховищах Європи відстає від середнього за п'ять років на 2 відсоткових пункти, при цьому на початку сезону закачування (в березні) цей розрив перевищує 9 пунктів.

Із початку сезону закачування 19 березня до ПСГ Європи завантажено 25 млрд кубометрів газу, для досягнення нормативного рівня 80% треба закачати ще 32 млрд кубометрів.

Як повідомлялося, Європейський Союз розробив план заміни газу з РФ. Нагадаємо, що Росія вже призупинила поставки газу до Болгарії, Польщі, Нідерландів, Данії та Фінляндії. 

Автор: 

газ (7922) Європа (578)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 