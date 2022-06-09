Європа заповнила сховища газу більш ніж наполовину
Рівень запасів газу у підземних сховищах Європи перевалив "екватор" та становить 50,24%.
Про це свідчать дані асоціації Gas Infrastructure Europe, передає Інтерфакс-Україна.
Зазначається, що поточний рівень запасів у газосховищах Європи відстає від середнього за п'ять років на 2 відсоткових пункти, при цьому на початку сезону закачування (в березні) цей розрив перевищує 9 пунктів.
Із початку сезону закачування 19 березня до ПСГ Європи завантажено 25 млрд кубометрів газу, для досягнення нормативного рівня 80% треба закачати ще 32 млрд кубометрів.
Як повідомлялося, Європейський Союз розробив план заміни газу з РФ. Нагадаємо, що Росія вже призупинила поставки газу до Болгарії, Польщі, Нідерландів, Данії та Фінляндії.
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