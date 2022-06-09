Європа заповнила сховища газу більш ніж наполовину

Рівень запасів газу у підземних сховищах Європи перевалив "екватор" та становить 50,24%.

Про це свідчать дані асоціації Gas Infrastructure Europe, передає Інтерфакс-Україна.



Зазначається, що поточний рівень запасів у газосховищах Європи відстає від середнього за п'ять років на 2 відсоткових пункти, при цьому на початку сезону закачування (в березні) цей розрив перевищує 9 пунктів.



Із початку сезону закачування 19 березня до ПСГ Європи завантажено 25 млрд кубометрів газу, для досягнення нормативного рівня 80% треба закачати ще 32 млрд кубометрів.

Як повідомлялося, Європейський Союз розробив план заміни газу з РФ. Нагадаємо, що Росія вже призупинила поставки газу до Болгарії, Польщі, Нідерландів, Данії та Фінляндії.