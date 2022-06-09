З початку повномасштабної війни відбулося 640 земельних аукціонів

Від початку повномасштабної війни було завершено земельні 643 аукціони, які принесли організаторам 124 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики із посиланням на дані "Prozorro.Продажі".

Зазначається, що за цей час було оголошено 197 нових земельних аукціонів: 80 – з оренди, 91 – із продажу, 26 – із продажу з переважним правом. Загальна оголошена вартість виставлених на торги під час війни земель – 74 млн грн.

Загалом з моменту запуску ринку землі в системі "Prozorro.Продажі" оголошено 5 232 аукціони, які включають оренду та продаж землі. Загальна площа всіх земельних лотів сягає 27,6 тис. га, а їх вартість – 1,52 млрд грн.

Наголошується, що зростання ціни на торгах становить 204%. Водночас середня кількість учасників – 3,4.

Аукціонів із оренди землі в системі оголошено 3 320, і охоплюють вони майже 24 тис. га. Загальна вартість таких лотів – 123 млн грн.

Стартова вартість лотів найвища в Одеській, Львівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській областях – від 8 тис. до 19 тис. грн за 1 га.

Аукціонів із продажу землі оголошено 1912. Їх стартова загальна вартість – 1,4 млрд грн. Охоплюють площу в 3,6 тис. га.

У Львівській, Київській, Закарпатській, Одеській, Волинській областях зафіксовано найвищу стартову вартість лотів із відчуження землі.

У МІнагрополітики нагадали, що 24 березня Верховна Рада дозволила не проводити аукціони з оренди с/г землі державної та комунальної власності на період воєнного стану. Але це не стосується всіх інших видів земель – операції з ними мають проводитись і далі у "Prozorro.Продажі". Крім того, ці зміни не впливають на приватних осіб – вони, як і раніше, мають змогу оголошувати в системі "Prozorro.Продажі" торги з продажу та оренди с/г землі.