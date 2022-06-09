Volkswagen запропонував співробітникам російського заводу ГАЗ звільнитися

Автоконцерн Volkswagen запропонував своїм 200 співробітникам складального виробництва Volkswagen/Skoda у Нижньому Новгороді на базі групи ГАЗ звільнення із виплатою до шести окладів.

Про це повідомляє "Комерсант" з посиланням на лист профспілок "Єдність" та АСМ директору з персоналу "Фольксваген Груп Рус" Герріту Шпенглеру.

Так, штату підрозділу концерну у Нижньому Новгороді 2 червня було запропоновано добровільне розірвання трудових договорів упродовж місяця із виплатою до шести окладів.

Зазначається, що працівники, які ухвалять пропозицію розірвати трудовий договір до 17 червня, можуть отримати шість окладів, до 29 червня – лише п'ять. За даними різних профспілок, у цьому підрозділі VW працюють близько двохсот людей.

У "Фольксваген Груп Рус" підтвердили цю інформацію. Також тим, хто захоче звільнитися, пропонують пакет, що включає фінансову компенсацію та медичну страховку до кінця 2022 року, а також особисте IT-обладнання.

Складання моделей Skoda і Volkswagen на заводі групи ГАЗ у Нижньому Новгороді було зупинено ще 3 березня, з того часу майданчик перебуває у простої.

Як пише видання, виробничий графік лінії Skoda на ГАЗі передбачає простій до середини вересня, проте санкції навряд чи дозволять відновити роботу. Крім того, за даними джерел газети, VW довів до своїх дилерів інформацію, що в 2022 році збірки в Росії, зокрема й на власному майданчику в Калузі, не буде.

Водночас йти з ринку марка Volkswagen не хоче, кажуть джерела.

Як пояснює видання, програми добровільного звільнення в автопромі проводились не лише через припинення випуску. Так, неодноразово своїм співробітникам це пропонував "АвтоВАЗ" на тлі падіння продажів – розмір виплат сягав п'яти окладів. Ford у 2019 році, коли виходив із ринку, пропонував співробітникам від 5,5 до 12 окладів. У 2015 році, при першому виході General Motors, що супроводжувалося закриттям заводу в Петербурзі, співробітники спочатку звільнялися за згодою сторін із виплатою 7 окладів, але потім виплату було збільшено до 12 окладів.