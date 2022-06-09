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Новини
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У травні фактичні бюджетні витрати України становили 250 мільярдів, – нардеп

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Фактичні витрати державного бюджету у травні становили 250 млрд грн.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Він зазначив, що відповідні цифри оголосив міністр фінансів Сергій Марченко під час докладу на засіданні податкового комітету.

"Наші фактичні видатки за травень – 250 млрд грн. Наші доходи по податковій та митниці – 83 млрд грн. Тобто ми своїми доходами покриваємо менш ніж 30% від потреби. Ще 18 млрд грн надійшли до бюджету від грантів", – зазначив Железняк.

Зазначається, що здебільшого витрати йшли на оборону країни та соціальні потреби громадян.

"Військові видатки 118,4 млрд грн (насправді ще більші), соцзахист – 29,4 млрд грн, медичні гарантій та освітні субвенції – 28 млрд грн", – додав нардеп.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів не змогло профінансувати заплановані видатки у травні на 105 млрд грн

Автор: 

бюджет (1805) ВР (2863) Мінфін (2925) витрати (202)


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у нас в городе обновляют фасад школы под звуки сирены, слава Богу еще ракета не попала и не попадала, но заказчик надеется уничтожить следы воровства
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09.06.2022 13:38 Відповісти
Як що Зе влада не вміє керувати Україною - хай дає кермо тим хто вміє.
Порох Україну з нуля підняв у 2014 з мишею замість грошей в бюджеті і
ще умудрився 2/3 Донбасу визволити від сепарів і кацпських військових
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09.06.2022 14:13 Відповісти
То хватить старим донецьким сєпарюгам пенсії платити!
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09.06.2022 17:33 Відповісти

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