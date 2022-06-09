У травні фактичні бюджетні витрати України становили 250 мільярдів, – нардеп

Фактичні витрати державного бюджету у травні становили 250 млрд грн.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Він зазначив, що відповідні цифри оголосив міністр фінансів Сергій Марченко під час докладу на засіданні податкового комітету.

"Наші фактичні видатки за травень – 250 млрд грн. Наші доходи по податковій та митниці – 83 млрд грн. Тобто ми своїми доходами покриваємо менш ніж 30% від потреби. Ще 18 млрд грн надійшли до бюджету від грантів", – зазначив Железняк.

Зазначається, що здебільшого витрати йшли на оборону країни та соціальні потреби громадян.

"Військові видатки 118,4 млрд грн (насправді ще більші), соцзахист – 29,4 млрд грн, медичні гарантій та освітні субвенції – 28 млрд грн", – додав нардеп.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів не змогло профінансувати заплановані видатки у травні на 105 млрд грн.