Україна до кінця року планує залучити $20 мільярдів міжнародної підтримки, – Мінфін

Міністерство фінансів планує у червні залучити $4,8 млрд позик та грантів від міжнародних партнерів, у липні – ще близько $4 млрд, тоді як до кінця 2022 року Україна має намір залучити додатково $20 млрд.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час дискусії на засіданні комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, передає Інтерфакс-Україна.



"Цього місяця ми плануємо залучити $4,8 млрд. Порівняно з $1,5 млрд у травні – це дуже суттєва підтримка", – сказав він.

"До кінця року ми плануємо додатково залучити $20 млрд", – додав міністр.

Як повідомлялося, напередодні Світовий банк схвалив додаткове фінансування для України на $1,5 млрд. Раніше у Євросоюзі погодилися виділити Україні 9 млрд євро макрофінансової допомоги.