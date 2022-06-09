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Україна до кінця року планує залучити $20 мільярдів міжнародної підтримки, – Мінфін

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Міністерство фінансів планує у червні залучити $4,8 млрд позик та грантів від міжнародних партнерів, у липні – ще близько $4 млрд, тоді як до кінця 2022 року Україна має намір залучити додатково $20 млрд.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час дискусії на засіданні комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, передає Інтерфакс-Україна.

"Цього місяця ми плануємо залучити $4,8 млрд. Порівняно з $1,5 млрд у травні – це дуже суттєва підтримка", – сказав він.

"До кінця року ми плануємо додатково залучити $20 млрд", – додав міністр.

Як повідомлялося, напередодні Світовий банк схвалив додаткове фінансування для України на $1,5 млрд. Раніше у Євросоюзі погодилися виділити Україні 9 млрд євро макрофінансової допомоги.

Автор: 

Мінфін (2925) допомога (1531) Марченко Сергій (247)


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