Перша велика компанія з Японії повністю припинила бізнес в РФ

Японська компанія з виробництва верстатів Mori Seiki через загрозу санкцій закрила завод в Ульяновську та представництво в Москві, а також звільнила всіх співробітників.

Про це повідомив президент Mori Seiki Масахіко Морі в інтерв’ю японській газеті Asahi Shimbun, передає "Комерсант".

За словами Морі, компанія не може гарантувати, що верстати її виробництва не використовуватимуться у військових цілях.

"Ми змушені робити те, що уряди різних країн, зокрема, Японії, Німеччини, США та інших, вимагають. Я можу тільки сподіватися на встановлення миру, але як компанія у нас немає іншого вибору, окрім як слідувати встановленим правилам", – сказав він.



Президент компанії пояснив, що Mori Seiki довелося звільнити 200 співробітників заводу в Ульяновську та 70 у Москві. У березні Mori Seiki призупинила роботу заводу в Ульяновську.



На Росію припадало 2% загального обсягу Mori Seiki, компанія оцінила наслідки відходу з російського ринку як "незначні".

Як зазначає Asahi Shimbun, це перша японська компанія, яка повністю припинила бізнес у Росії.