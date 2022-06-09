Міненерго хоче створити державного трейдера для експорту електроенергії

Міністерство енергетики, очолюване Германом Галущенком, планує створити єдиного державного трейдера, який буде експортувати електроенергію в Європейський союз.

Про це пише телеграм канал Монополіст з посиланням на джерела в міністерстві.

"В міністерстві виношують плани створити єдиного державного трейдера, який буде експортувати електроенергію без конкуренції. Таким трейдером може стати НАЕК Енергоатом" - йдеться в публікації.

Водночас реалізація цього задуму загрожує зупинці процесу експорту української електроенергії в ЄС, оскільку це буде порушувати принцип конкуренції, за яким вітчизняні і іноземні трейдери, а також генерація, які мають ліцензію на експорт, повинні конкурувати за доступ до перетину міждержавних ліній передач на аукціонах, які проводить "Укренерго".

Як повідомляв БізнесЦензор, 11 березня об’єднанням системних операторів ENTSO-E було ухвалено фізичну синхронізацію енергосистем України та Молдови з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E. 16 березня відбулася технічна синхронізація енергосистеми України з енергосистемою ЄС. А 15 червня відбудеться тестовий старт комерційного експорту електроенергії. Мова йде про експорт в обсязі 100 МВт-год на тестовий період.

Він буде тривати чотири тижні. Після якого, в разі збереження динамічної стійкості європейської енергосистеми (збереження необхідної частоти 50 Гц), європейці приймуть рішення про поступове збільшення обсягів імпорту української електроенергії.

Україна може експортувати електроенергію до Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, а також до Молдови. Наразі невеликі комерційні експортні поставки здійснюються до двох країн - Молдови та Польщі.

В травні Україна розпочала експорт електроенергії до Молдови. Потужність міждержавного перетину в напрямку Молдови становить 600 МВт, але використовується лише 140 МВт. Україна закриває 30% споживання Молдови. Інші 70% Молдова купує у Молдовської ДРЕС - розташована в окупованому росією Придністров'ї і належить російській Інтер РАО.

Окрім того експорт української електроенергії здійснюється по окремо виділеній лінії "Добротвірська ТЕС - Замость" у напрямку Польщі. Її потужність становить 215 МВт.

До кінця поточного року обсяги експорту електроенергії з України в ЄС можуть зрости до 2 ГВт.

Так паралельно з експортом в Польщу по виділеній лінії потужністю 215 МВт, на початок опалювального сезону обсяг експорту електроенергії в ЄС додатково зросте до 800 МВт по існуючим лініям, які об'єднували Бурштинський енергоострів з енергосистемою Європи.

Окрім того, до початку 2023 року Україна спільно з Польщею планують ввести в експлуатацію високовольтну лінію електропередачі "Хмельницька АЕС-польська підстанція Жешув". Це дозволить збільшити експорт електроенергії орієнтовно на 1 ГВт.

В результаті експортні потужності електроенергії з України, з урахуванням напрямку на Молдову, становитимуть 2600 МВт.

Зараз ціна на електроенергію в Європі, через зростання цін на газ та нафту, становить близько 200 євро/МВт-г. Це в кілька разів більше, ніж в Україні, яка має велику електроенергії але малий попит. У нас ціна струму – 70 євро/МВт-г.

При збережені цих цін і нарощуванні Україною експорту електроенергії в ЄС до 2 ГВт, це принесе нам до 3,5 млрд євро експортної виручки на рік. Для порівняння, від транзиту російського газу Україна щороку отримує $1,4 - $1,2 млрд.

За підрахунками радниці міністра енергетики Лани Зеркаль, вже в 2022 році Україна може отримати від експорту електроенергії до 1,5 млрд євро.