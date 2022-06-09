Російський "АвтоВАЗ" знову зупинився через брак комплектуючих

Після поновлення роботи з 4 червня російський "АвтоВАЗ" знову оголосив режим простою через брак комплектуючих.

Як повідомила профспілка заводу, він триватиме з 14 до 17 червня, передає "Комерсант".

Зазначається, що виробництво перебувало в режимі простою із середини травня і відновлювалося, щоб випустити Lada Granta Classic 2022.



Для працівників, які перебувають у режимі простою, передбачено компенсацію у розмірі двох третин середньої заробітної плати. У простій відправлені співробітники, які задіяні в роботі над автомобілями сімейства В0 та Niva, не перебувають на навчанні та не беруть участь у невідкладних роботах з обслуговування обладнання.



"АвтоВАЗ" йшов у простій з 11 по 13 травня, а потім з 16 по 20 травня. Після цього завод перевели в режим простою 18 травня через брак комплектуючих. З того часу керівництво кілька разів продовжувало режим простою.

Наприкінці травня президент "АвтоВАЗу" Максим Соколов заявляв, що компанія планує повністю відновити виробництво на початку червня. До 8 червня концерн випустив із конвеєру Lada Granta Classic 2022 з механічною коробкою передач. Це перша машина концерну за два місяці простою.

Як повідомлялося, власником 100% російського автовиробника до кінця 2021 року була нідерландська Alliance Rostec Auto B.V., що належить "Ростеху" (32%) та Renault Group (68%).

16 травня влада РФ оголосила про рішення французького автоконцерну Renault передати російські активи у державну власність. Відповідно до підписаної угоди, 68% частка французького концерну в "АвтоВАЗі" перейшла в управління ФГУП "НАМІ" з опціоном зворотного викупу протягом наступних 6 років, а 100% акцій московського автозаводу ЗАТ "Рено Росія" володітиме уряд Москви.