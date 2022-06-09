Кабмін підвищив ставку за військовими облігаціями, які викуповує Нацбанк

Кабінет міністрів змінив ставку прибутковості військових облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), які викуповує Національний банк України для фінансування дефіциту держбюджету під час війни.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова №659 від 7 червня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Згідно з документом, ставка за цими облігаціями буде прив’язана до облікової ставки Нацбанку, що означає поступове зростання прибутковості з 11% річних, як це було раніше, до 25% річних.

Зокрема, за ОВДП, які викуповує Нацбанк встановлюється "плаваюча ставка, яка обраховується виходячи із середнього значення облікової ставки Національного банку за річний період, який закінчується першого числа місяця, що передує місяцю здійснення чергових купонних виплат та починається першого числа цього ж місяця попереднього року".

Раніше постановою від 13 травня Кабмін збільшив граничний термін обігу цих паперів з 15 до 30 років.

Як повідомлялося, минулого тижня правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку одразу до 25% річних з 10%, які зберігалися з початку війни.

В НБУ пояснили, що рішення про різке підвищення ставки ухвалено з метою запобігання подальшому погіршенню інфляційних очікувань та доларизації економіки. Зокрема, Нацбанк очікував, що після підвищення облікової ставки Мінфін також підвищуватиме рівень прибутковості ОВДП щоб стимулювати банки вкладати кошти у ці інструменти. Це також дозволило б зменшити потребу у придбанні "військових облігацій" самим Нацбанком.

Міністерство фінансів відмовилося підвищувати ставки за ОВДП, залишивши їх у діапазоні 9,5-11% річних.

Зазначимо, що міністр фінансів Сергій Марченко раніше прогнозував, що Україна сподівається у червні отримати $4,8 млрд, що значно більше, ніж було у травні.

Нацбанк з початку війни придбав військових облігацій на 120 млрд грн, тоді як ринковий обсяг запозичень становив 93,27 млрд грн, а загальне фінансування держбюджету за цей час – 411,88 млрд.