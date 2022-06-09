Франція передала 100 тисяч євро підтримки Київській торгово-промисловій палаті

Торгово-промислова палата Франції передала фінансову допомогу у розмірі 100 тисяч євро для виплат співробітникам Київської торгово-промислової палати та для допомоги її підприємствам-членам.

Про це повідомив президент Торгово-промислової палати Франціі Ален ді Крещензо у Twitter за результатами зустрічі із послом України у Франції Вадимом Омельченко у Парижі 8 червня.

"Французька мережа Торгово-промислової палати повністю солідарна з Україною. ТПП Франції надає Київській Торгово-промисловій палаті 100 тисяч євро для підтримки співробітників та для допомоги українським підприємствам", – зазначив він.

За словами директора зі зв'язків з громадськістю Торгово-промислової палати Франції Жерома Пардігона, ще від початку війни французька торгово-промислова палата почала підтримувати Україну.

"Сьогодні, в межах проєкту побратимства, президент Торгово-промислової палати Франції Ален ді Крещензо хоче засвідчити нашу солідарність з Україною. Йдеться не лише про щедрість і дружбу, а й про економічне зближення між нашими двома країнами. Ми побачили велику стійкість українських бізнес-лідерів. Ми можемо створити міцні та довготривалі зв’язки між нашими двома підприємницькими спільнотам", – заявив він у коментарі для Цензор.НЕТ.