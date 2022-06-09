Євросоюз виділив 20 мільйонів євро на підтримку українських стартапів

Європейський Союз започаткував програму підтримки українських стартапів на загальну суму в 20 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

"Європейська комісія розпочала амбітну програму в розмірі 20 млн євро на підтримку української інноваційної спільноти. Завдяки цільовій поправці до робочої програми Європейської ради інновацій (EIC) ця нова ініціатива підтримає щонайменше 200 українських високотехнологічних стартапів на суму до 60 тис. євро для кожного", – йдеться у повідомленні.

Крім того, EIC запропонує українським дослідникам нефінансову підтримку, таку як бізнес-консультації та пошук партнерів. Зазначається, що це підвищить спроможність українських новаторів взаємодіяти з європейською інноваційною екосистемою, виходити на нові ринки та отримувати переваги від європейських інструментів фінансування.

"Борючись з російською військовою агресією, для України життєво важливо дивитися вперед. Країна має яскраву стартап-середовище та великий потенціал для інноваційного бізнесу. Дуже важливо зберегти цю економічну спроможність і дати можливість українським технологічним новаторам розвиватися та інтегруватися в європейську інноваційну екосистему", – зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За даними ЄС, до вторгнення РФ в Україні було понад 1600 стартапів.