Заснована росіянами ІТ-корпорація Xsolla ліквідує свою філію в Росії

Заснована росіянином американська корпорація Xsolla, яка розробляє рішення для монетизації відеоігор, ліквідує свій підрозділ в Росії – ТОВ "Іксолла російський холдинг".

Російська компанія, за даними місцевих реєстрів, знаходиться в процесі ліквідації з 2 червня, пише "Коммерсант".

ТОВ "Іксолла російський холдинг" засноване у Пермі у 2018 році. Основним власником компанії є корпорація "Іксолла холдинг компані" (США): їй належить 99,99% у статутному капіталі ТОВ. Ще 0,01% належить засновнику Xsolla Олександру Агапітову, він же вказаний директором товариства.

"Іксолла російський холдинг", у свою чергу, виступає засновником пермських ТОВ "Іксолла", ТОВ "Іксолла гри" та ТОВ "Систем проджектс". Ці три юрособи наразі залишаються діючими. Їхня сукупна виручка в 2021 році склала понад 3 млрд рублів (роком раніше – 5,8 млрд руб.), виторг головної російської компанії не розкривається.

У березні стало відомо, що Xsolla планує перевести частину працівників пермського офісу до Малайзії. Про припинення роботи філії у Росії не йшлося. У корпорації тоді повідомили, що відкриття малайзійського підрозділу готується вже рік, і переведення працівників потрібне для вибудовування бізнесу на новому ринку.

Видання зазначає, що Xsolla – не єдина російська IT-компанія, яка вирішила припинити роботу в РФ, раніше аналогічним чином вчинила пермська компанія Miro, яка надає платформу для спільної роботи в команді.

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Xsolla була заснована росіянином Олександром Агапітовим у 2005 році в Пермі та спочатку називалася 2Pay. Компанія займається розробкою рішень для монетизації відеоігор. У 2010 році її головний офіс був перенесений до Лос-Анджелеса, водночас компанія зберегла офіс у Пермі, а також відкрила представництва у Південній Кореї, Китаї та Німеччині.

За інформацією на сайті Xsolla, її сервіси працюють більш ніж у 200 країнах та у 130 валютах. Загальний виторг корпорації в 2021 році склав близько $100 млн (у 2020 році – $67 млн).

Агентство Bloomberg повідомляло, що інвестиційні банки оцінили Xsolla у $3 млрд, якщо вона стане публічною. При цьому, за даними видання, Агапітов поки не планує проводити IPO корпорації.