ЄС виділив додаткові 200 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні

Європейський Союз надає Україні гуманітарну допомогу в розмірі ще 205 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба Представництва ЄС в Україні.

"У часи кризи наш обов’язок – допомагати найбільш ураженим верствам населення. Ми швидко відреагували, значно розширивши нашу присутність в Україні. Завдяки цьому фінансуванню наші гуманітарні партнери надають їжу, воду, медичну допомогу, захист і грошову підтримку", – зазначив єврокомісар з кризового менеджменту Янез Ленарчич під час візиту до України.

Також, за його словами, ЄС тісно співпрацює з українською владою, аби гарантувати, що допомога, яку надають країни-члени ЄС, відповідає потребам, які постійно змінюються.

"Ми надали українцям мільйони життєво важливих товарів через Механізм цивільного захисту ЄС. Наше зобов’язання незмінне: підтримувати Україну стільки, скільки треба", – наголосив єврокомісар.

Зазначається, що загальне фінансування гуманітарної допомоги та сума нефінансової підтримки, що ЄС надав Україні у відповідь на незаконне вторгнення Росії, перевищили 700 млн євро. Водночас 13 млн євро з цієї суми спрямовані на проєкти в сусідній Молдові.