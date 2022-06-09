Російський "Сбєрбанк" вимушено припинив розрахунки у китайських юанях

Російський "Сбєрбанк" з 7 червня припинив проводити платежі бізнесу за зовнішньоторговельними договорами у юанях.

Рішення торкнулося корпоративних клієнтів, повідомляє російський "Коммерсант" з посиланням на представника банку.

Він запевнив, що платежі у юанях призупинені тимчаосво.

"Це торкнулося корпоративних клієнтів-учасників зовнішньоекономічної діяльності, які ведуть розрахунки в китайських юанях. Зараз банк працює з китайськими партнерами для вирішення ситуації та відновлення розрахунків", – повідомили в банку.

Товарообіг Китаю та Росії за січень-квітень зріс на 25,9% у річному вираженні, показник досяг $51,09 млрд. Експорт із Китаю до Росії зріс на 11,3%, імпорт у КНР із РФ – на 37,8%.

Нагадаємо, що перехід на розрахунки у рублях та юанях є давньою ідеєю російського президента Владіміра Путіна.

Як повідомлялося, 3 червня Рада Європейського Союзу затвердила шостий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії та Білорусі. Відповідні рішення оприлюднено у Офіційному журналі ЄС та набули чинності.

Санкції передбачають часткову заборону на імпорт російської нафти (крім імпорту трубопроводами), відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT російського "Сбєрбанку", заборону мовлення в ЄС для трьох російських пропагандистських телеканалів, заборону на експорт низки товарів та технологій в РФ та розширення санкційних списків.

Проти "Сбєрбанку" також запроваджено санкції США, Великої Британії та Канади.