Найбільші мобільні оператори оцінили втрати внаслідок війни

Найбільший мобільний оператор України "Київстар" втратив понад 1 млн абонентів від початку повномасштабної війни. Загальні втрати компанія оцінює у мільярди гривень.

Про це повідомив президент "Київстару" Олександр Комаров, передає Forbes.

За його словами, користувачі за кордоном переходять на місцевих операторів, а на окупованих територіях не всі абоненти можуть користуватися звʼязком через пошкодження інфраструктури.

"Ми публікуємо тримісячний показник, але він не співставний з поточними обставинами. Деякі абоненти, що користувалися послугами у лютому, номінально ще з нами, фізично – вже ні. Тому ми більше фокусуємося на одномісячній і навіть одноденній базі. Там ми бачимо зниження на понад мільйон абонентів", – сказав Комаров.

Ще на початку березня компанія спостерігала суттєвий ріст по всіх сервісах і нові включення.

"Люди поклали багато грошей на рахунок, щоб залишатись на зв’язку. Десять днів була якась нереальна ситуація. Потім – масовий виїзд за кордон – дуже стрімко почали зростати доходи від роумінгу та міжнародного інтерконекту. Тоді ми не відчули зниження бази, а навпаки побачили зростання. Як я розумію, люди купували другу, третю SIM-карту", – розповів очільник компанії.

Він додав, що з 10-х чисел березня почалося поступове відключення від українських операторів.

Водночас компанія не розкриває точну цифру своїх збитків через домовленості зі страховими компаніями.

"Якщо говорити про порядок цифр, це не мільйони, а мільярди гривень", – наголосив президент "Київстару".

Згідно зі звітністю Veon, за перший квартал 2022 року гривневий виторг "Київстар" зріс на 15,1% рік до року – до 7,87 млрд грн. Зростання EBITDA – на 9,3%. У другому кварталі Комаров прогнозує падіння виторгу.

Раніше другий за величиною оператор мобільного зв'язку – Vodafone Україна – оцінив фінансові збитки внаслідок війни у 1,5 млрд грн. У компанії зазначили, що внасліок вимушеної міграції в першому кварталі Vodafone Україна втратила 400 тис. абонентів.