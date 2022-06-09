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Держгеокадастр знову закрив доступ до земельного кадастру

кадастр

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру призупинила функціонування Державного земельного кадастру.

Як повідомляється на сайті відомства, це обумовлено набранням чинності з 9 червня закону №2247-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану".

Закон передбачає, що функціонування Державного земельного кадастру вважається призупиненим. Рішення про відновлення або подальше призупинення його функціонування прийматиме Держгеокадастр за погодженням з Мінагрополітики.

Як зазначається на сайті Держгеокадастру, рішення про відновлення роботи Земельного кадастру наразі не прийнято.

Як повідомлялося, Кабмін 7 травня вирішив відновити роботу автоматизованої системи Державного земельного кадастру в умовах воєнного стану.

Водночас було встановлено перелік адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ користувачів до Державного земельного кадастру.

Рішення Кабміну також визначало особливості функціонування Державного земельного кадастру в умовах воєнного стану. Серед іншого, було обмежено оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру через Публічну кадастрову карту.

Автор: 

закон (1481) кадастр (33) Держгеокадастр (160)


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