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"Укрпошта" запустила голосування за найкращий ескіз для нової поштової марки. ФОТО

укрпочта

Із 9 червня "Укрпошта" запустила голосування за найкращий ескіз до поштової марки "Доброго вечора, ми з України!".

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Telegram.

За його словами, голосування триватиме з 9 до 15 червня. Віддати свій голос можна у застосунку "Дія" або в соціальних мережах "Укрпошти" у Facebook та Instagram.

"Результати голосування повідомлю 15 червня. Ну і хочу нагадати, що це перша повністю народна поштова марка, де тематику й ескіз обиратимуть українці. До нас надійшли близько 1500 ескізів, щасливий, що в Україні так багато талановитих художників, деяких із них запримітив для подальшої співпраці та про це згодом, коли переможемо", – додав Смілянський.

На вибір українцям пропонують п’ять ескізів. Нова марка буде доступною вже в липні.

Укрпошта запустила голосування за найкращий ескіз для нової поштової марки 01

Автор: 

голосування (19) Укрпошта (794) Смілянський Ігор (115)


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09.06.2022 21:51 Відповісти

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