Україна готова скасувати мита на європейські товари, – торговий представник

Україна готова скасувати мита на європейські товари у відповідь запроваджену ЄС строком на рік повну лібералізацію торгівлі.

Про це заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка заявив під час засідання парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Щоб ми могли надалі говорити про збереження режиму "нуль на нуль" довше, ніж 12 місяців, ми готові запровадити такий механізм вже зараз", – сказав Качка.

Він додав, що Україна має намір передусім скасувати мита на агропродукцію з ЄС.

Качка зазначив, що бачить потребу захищати український ринок від товарів із тих країн, з якими немає преференційних умов торгівлі.

"Конкуренція, від якої ми хочемо захищатися – це Туреччина, Китай та інші країни, з якими ми не маємо режиму преферційної торгівлі", – зазначив він.

"Тому щоб вести роботу з ЄС щодо постійного режиму безмитної торгівлі, ми хочемо піти на такий крок. І в контексті нашого кандидатства в ЄС, це дуже правильно і доречно", – пояснив Тарас Качка.

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Він уточнив, що в цілому такий крок вигідний для України.

"Економічно нам це вигідно. Єдина галузь, де є економічний дисбаланс – це м'ясо свинини, але тут швидше через африканську чуму свиней, а також – сири. По сирам у нас була дискусія, чи варто захищати ринок. З одного боку, останніми роками було зростання імпорту сирів, переважно, з Польщі, але загальна частка імпортних сирів не перевищує 25%... Однозначних ознак шкоди для українських сировиробників немає", – додав Качка.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив урядовий законопроєкт №7418, який передбачає повернення оподаткування імпорту, а також скасування пільг при ввезенні автомобілів.

При цьому Комітет також вніс у законопроєкт норму, яка надає Кабміну повноваження встановлювати пільгові мита на іноземних товари з країн, які прийняли аналогічне рішення щодо товарів українського експорту.