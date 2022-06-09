Окупанти пошкодили ключовий для виробництва цех хімзаводу "Азот" у Сєвєродонецьку

Внаслідок проведеного російськими окупантами цієї ночі обстрілу території Сєвєродонецького "Азоту" пошкоджено щонайменше два цехи хімічного підприємства.

Про це повідомляє пресслужба Group DF Дмитра Фірташа, до складу якого входить підприємство.

"В результаті вибухів пошкоджено щонайменше два цехи хімічного підприємства. Один із них ключовий – цех аміаку 1-Б", – сказано у повідомленні.

В компанії запевняють, що викидів хімічних речовин у навколишнє середовище не відбулося, оскільки добрива та хімікати було вивезено з території підприємства.

Детально про наслідки обстрілів та збитки буде повідомлено окремо після того, як фахівці матимуть можливість зробити таку оцінку.

В компанії зазначають, що станом на 9:00 жертв на території заводу немає, бомбосховище, на щастя, вціліло.

Як повідомлялося, 31 травня очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявляв, що внаслідок завданого російськими військами авіаційного удару по заводу "Азот" у Сєвєвродонецьку стався витік азотної кислоти з цистерни, яка знаходилася на території підприємства.

Хоча на початку березня у Group DF Дмитра Фірташа заявили, що у зв'язку з початком воєнних дій на заводі "Азот" у Сєвєродонецьку було повністю зупинено виробництво. Тоді в компанії запевняли, що на підприємстві повністю вироблено (перероблено) аміак та звільнено аміакосховище, а залишки готової продукції (добрива) та хімікати вивезли з території підприємства за межі Луганської області.

ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" – найбільший в Україні виробник мінеральних добрив – аміаку, аміачної, калієвої, натрієвої селітри, карбаміду, формаліну, метанолу, вуглеамонійних солей, оцтової кислоти, входить до Group DF Дмитра Фірташа.