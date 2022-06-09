На окупований Донбас офіційно заходять російські чиновники і банки

Російський державний "Промсвязьбанк" оголосив про початок роботи на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

В банку заявили, що "Промсвязьбанк" став першим російським банком, який почав працювати на територіях підконтрольних РФ угрупувань "ДНР" та "ЛНР", повідомляє Інтерфакс.

Планується, що повноцінну роботу банк організує до кінця 2022 року.

Раніше "Промсвязьбанк", який з 22 лютого потрапив під блокуючі санкції США, вже почав роботу в окупованому Криму.

Крім того, так званий "уряд" підконтрольного Росії угрупування "ДНР" напередодні очолив кадровий російський чиновник – Віталій Хоценко, який до цього очолював департамент регіональної промислової політики та проектного управління Мінпромторгу Росії.

Нове призначення Хоценка офіційном прокоментував голова Мінпромторгу РФ Дєніс Мантуров, зазначає "Коммерсант".