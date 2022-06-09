Держстат оцінив падіння ВВП України у першому кварталі у понад 15%

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у першому кварталі 2022 року впав на 15,1%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Про це свідчить оперативна оцінка Державної служби статистики (Дердстат).

Порівняно з четвертим кварталом минулого року падіння ВВП у першому кварталі 2022 року оцінюється у 19,3% (з урахуванням сезонного фактору).

Як повідомлялося, згідно з оприлюдненим на початку квітня прогнозом, Світовий банк очікує падіння ВВП України в 2022 році на 45,1%. До вторгнення РФ банк очікував цього року зростання української економіки на 3,2%.

МВФ наприкінці березня прогнозував зниження ВВП України у 2022 році приблизно на третину.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко на початку червня зазначав, щопаадіння ВВП України за підсумками 2022 року може скласти менше 20%, що значно менше озвучених раніше прогнозів, однак цей показник залежатиме від інтенсивності і тривалості бойових дій.

Нагадаємо, за даними Держстату, реальний ВВП України у 2021 році збільшився на 3,4% порівняно із 2020 роком.