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Новини
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Зростання цін прискорилося до 18%, – Держстат

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Зростання споживчих цін в Україні у травні 2022 року сповільнилося до 2,7% після росту на 3,1% у квітні, на 4,5% – у березні, 1,6% – в лютому та 1,3% – у січні.

Як повідомляє Державна служба статистики (Держстат), з початку року ціни зросли на 13,9%.

В річному вимірі інфляція у травні прискорилась до 18% з 16,4% за підсумками квітня та 13,7% – за підсумками березня.

Базова інфляція у травні 2022 року порівняно із квітнем становила 1,4%, з початку року – 9,6%.

За підрахунками Держстату, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у травні зросли на 2,7%. Найбільше (на 14,3% та 11,5%) подорожчали рис і фрукти. На 5,9-3,2% зросли ціни на рибу та продукти з риби, продукти переробки зернових, овочі, безалкогольні напої, макаронні вироби.

Водночас на 21,2% подешевшали яйця, на 2,5-0,9% – яловичина, цукор, м'ясо свійської птиці.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби у травні підвищилися на 3,9%, у тому числі на алкогольні напої – на 6,4%, тютюнові вироби – на 1,5%.

У той же час Держстат зафіксував зниження цін у сфері охорони здоров’я на 0,9%, в першу чергу за рахунок здешевлення фармацевтичної продукції на 1,8%.

Ціни на транспорт за місяць зросли на 10,2% в основному через подорожчання палива та мастил на 22,8%, а також проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті – на 6,7%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 1%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 6,7% і телефонного обладнання на 2,7%.

Як повідомлялося, Нацбанк оцінював інфляцію у травні у 17%.

За даними Держстату, у квітні інфляція прискорилася до 16,4% в річному вираженні.

Нацбанк і Світовий банк прогнозують інфляцію в Україні за підсумками 2022 року на рівні близько 20%.

Автор: 

інфляція (710) ціни (3437) Держстат (1428)


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09.06.2022 23:23 Відповісти
які ше 18%??? Все подорожчало в рази
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10.06.2022 00:42 Відповісти
Все? І що це за все?
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10.06.2022 09:53 Відповісти
в які "рази", двоєшнік?
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10.06.2022 12:26 Відповісти

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