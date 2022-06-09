На Харківщині внаслідок обстрілів зникла трансляція українських телеканалів

У Харкові та частині Харківської області відсутній сигнал українського цифрового телебачення Т2 та низки радіостанцій.

Як повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації, сигнал зник через пошкодження обладнання внаслідок російських обстрілів.

"Під час обстрілу російськими військовими цивільної інфраструктури Харкова снарядом було пошкоджено один із об’єктів Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, який забезпечував трансляцію українського телебачення та радіо у місті та області. Через пошкодження обладнання у Харкові та частині області тимчасово недоступний сигнал цифрового телебачення Т2 та низки радіостанцій", – йдеться у повідомленні.

У Держспецзв’язку запевняють, що ремонтні бригади вже почали роботи з відновлення пошкодженої інфраструктури та заміну знищеного обладнання концерну.

"Поки тривають роботи, українське телебачення та радіо можна дивитися та слухати онлайн чи підключитися до популярних сервісів інтернет-телебачення. Також розкодовані українські канали можна знайти на супутнику", – додали у держслужбі.