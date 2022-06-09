Німеччина підтримує збільшення експорту української електроенергії в Європу

Німеччина підтримує збільшення експорту української електроенергії до Європи й готова надати допомогу для закупівлі статичних синхронних компенсаторів .

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики за результати зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка із надзвичайним і повноважним послом Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен.

Сторони обговорили поточний стан енергетики України, ситуацію на ринку газу, плани щодо накопичення палива для опалювального періоду та необхідність звільнення окупованої російськими військами Запорізької атомної електростанції задля забезпечення ядерної безпеки регіону.

Галущенко повідомив, що Україна, незважаючи на воєнний стан, готова збільшувати обсяги експорту електроенергії до Європи.

"Українська електроенергія допоможе країнам Європи замістити російські енергоносії. Після синхронізації з ENTSO-E ми вже розпочали експорт електроенергії до Польщі та Молдови. Проте ми маємо значний потенціал для збільшення обсягів постачання", – наголосив міністр.

Фельдгузен в свою чергу зазначила, що українська енергетична сфера користується надзвичайною підтримкою німецького Уряду і Німеччина готова надати допомогу для закупівлі статичних синхронних компенсаторів (СТАТКОМів). Їх встановлення сприятиме збільшенню можливостей для експорту електроенергії з України до Європи.