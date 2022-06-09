Альтернативна генерація зменшила відпуск електроенергії майже на третину, – "ГарПок"

Виробники електроенергії з відновлюваних джерел зменшили обсяги відпустки ресурсу у квітні-травні 2022 року на 30% порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

Про це повідомив заступник гендиректора ДП "Гарантований покупець" ("ГарПок") Геннадій Іванов, передає Інтерфакс-Україна.

"Обсяг відпустки у квітні-травні 2022 року зменшився вже на 30%", – сказав Іванов.

За підрахунками "ГарПоку", якщо у квітні 2021 року було відпущено 1,06 млрд кВт-год "зеленої" електроенергії на 5,4 млрд грн, то у квітні 2022-го – 0,63 млрд кВт-год на 3,03 млрд грн.

При цьому він звернув увагу, що показники квітня все ж таки кращі за показники березня, коли відпустка е/е зменшилася майже вдвічі порівняно з березнем 2021 року.

В той же час Іванов уточнив, що раніше озвучені "ГарПоком" попередні дані про зменшення на 8,4% відпустки "зеленої" е/е за період з 24 лютого по 24 березня 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року довелося відкоригувати після отримання повної інформації.

"Якщо брати сам березень, то справді, у той час, коли ми це озвучували, у нас були лише оперативні дані, які, як з'ясувалося згодом, були не зовсім правильними. До того ж ми справді порівнювали періоди з 24 лютого до 24 березня, а не повний місяць. Після отримання фактичних верифікованих даних від НЕК "Укренерго" виявилося, що відпустка була меншою за аналогічний місяць 2021 року майже на 50%", – пояснив заступник гендиректора "ГарПоку".

Водночас, за його словами, ситуація така сама, як і на початку війни: здебільшого зменшилася відпустка у південних регіонах нашої країни, в інших спостерігається невеликий приріст.

"Суттєво знизилася саме відпустка ВЕС. Але ми не маємо інформації, з яких саме причин. Ми можемо здогадуватися, що їх відключили для забезпечення безпеки або пошкодили, але виробники нас про це не інформують", – додав Іванов.