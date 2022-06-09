"Укрзалізниця" відновить курсування ще 5 електричок у Київській області

"Укрзалізниця" відновлює курсування приміських поїздів у напрямку Київ – Васильків-2.

Про це йдеться в повідомленні "Укразалізниці".

Так, 14 червня 2022 року відновлюється курсування електропоїздів у напрямку Київ – Васильків-2.

Електропоїзд № 6040 Васильків-2 – Київ-Пасажирський відправляється щоденно зі станції Васильків-2 о 06:10 прибуває на станцію Київ-Пасажирський о 07:14. Зворотно цей поїзд вирушає зі станції Київ-Пасажирський під номером 6039 о 07.31 та прибуває до станції Васильків-2 о 08:35.

Електропоїзд № 6044 Васильків-2 – Київ-Пасажирський відправляється щоденно зі станції Васильків-2 о 08:56, прибуває на станцію Київ-Пасажирський о 09:59. Зворотно цей поїзд вирушає зі станції Київ-Пасажирський під номером 6043 о 10:13 і прибуває на станцію Васильків-2 об 11:16.

Електропоїзд № 6048 Васильків-2 – Київ-Пасажирський відправляється щоденно зі станції Васильків-2 об 11:47 і прибуває на станцію Київ-Пасажирський о 12:51. Зворотно цей поїзд вирушає під номером 6047 о 15:09 та прибуває до станції Васильків-2 о 16:12.

Електропоїзд № 6052 Васильків-2 – Київ-Пасажирський відправляється щоденно зі станції Васильків-2 о 16:22 і прибуває на станцію Київ-Пасажирський о 17:26. Зворотно цей поїзд вирушає під номером 6051 о 17:38 та прибуває на станцію Васильків-2 о 18:41.

Електропоїзд № 6056 Васильків-2 – Київ-Пасажирський відправляється щоденно зі станції Васильків-2 о 18:55 і прибуває на станцію Київ-Пасажирський о 19:58. Зворотно цей поїзд вирушає під номером 6057 о 20:11 та прибуває на станцію Васильків-2 о 21:13.

Рух зазначених поїздів було призупинено у зв’язку з веденням бойових дій у безпосередній близькості до залізниці. Із розкладом руху електропоїздів можна ознайомитися на сайті "Укрзалізниці".