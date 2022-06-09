Країни Східної Європи запропонували збудувати 5 нових мостів через Дунай

Країни Трьох морів, а також Польща, Україна та Молдова подають заявку на перегляд Трансєвропейської транспортної мережі (TEN-T), пропонуючи побудувати 5 мостів через Дунай на кордоні з Румунією для покращення зв’язку між північчю та півднем Європи.

Про це повідомляє Logistyka, передає GMK Center.

У рамках розширення мережі TEN-T країни Східної Європи за рахунок коштів Євросоюзу прагнуть створити автомобільний та залізничний зв’язок між півночі та півднем.

"Ми залежали від зв’язків схід – захід. Сьогодні виявилося, що їх замало. Ми маємо бути максимально активними та прагнути формувати мережу TEN-T таким чином, щоб вона відповідала новим викликам", – зазначила заступниця міністра транспорту та зв’язку Литви Юлія Скачкаускас.

За словами міністра транспорту Болгарії Миколи Сабєва, перевизначення коридорів TEN-T є необхідністю в нинішній ситуації.

"Ми все ще перебуваємо на низькому рівні з погляду зв’язків північ – південь. Особливо це стало помітно після початку війни. Ми маємо збудувати 5 нових мостів через Дунай на кордоні з Румунією. Ми робимо кроки в цьому напрямку. Це необхідно для того, щоб можна було говорити про покращення зв’язку між північчю та півднем Європи", – зазначив він.

Заступник міністра транспорту та інфраструктури Румунії Адріан Фогіш відзначив економічний зиск від розширення дорожньої карти. На його думку, Молдова відіграє важливу роль у побудові узгоджених зв’язків у цій частині Європи.

Міністр транспорту Молдови Андрій Спину заявив, що транзит товарів з території України до країн ЄС неможливий без участі його країни та закликав до розширення співпраці.

Учасники обговорили доповнення раніше завершеного автодорожнього маршруту Via Carpatia залізничним коридором Rail Carpatia.