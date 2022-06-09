Зеленський увів санкції проти Путіна

Президент Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" щодо 35 російських чиновників, в тому числі Владіміра Путіна.

Відповідний указ президента №400/2022 від 9 червня оприлюднено на офіційному сайті голови держави.

Указ набирає чинності з дня його опублікування, Кабінету міністрів разом зі Службою безпеки України та Національним банком доручено забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності запроваджених санкцій.

Своєю чергою МЗС має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Згідно з додатком до указу, щодо Владіміра Путіна безстроково запроваджено 18 видів санкцій, включно з блокуванням активів та забороною на в’їзд.

Аналогічні санкції запроваджено щодо прессекретаря російського президента Дмітрія Пєскова, прем’єр-міністра РФ Міхаіла Мішустіна, а також інших членів російського уряду, зокрема міністра оборони Сєргєя Шойгу, зовнішніх справ Сєргєя Лаврова, міністра фінансів Сєргєя Сілуанова тощо.