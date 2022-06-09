Зеленський запровадив санкції проти 240 російських вузів

Президент Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" щодо 261 російського діяча із сфери освіти та 236 російських вищих навчальних закладів.

Відповідний указ президента №401/2022 від 9 червня оприлюднено на офіційному сайті голови держави.

Указ набирає чинності з дня його опублікування, Кабінету міністрів разом зі Службою безпеки України та Національним банком доручено забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності запроваджених санкцій.

Своєю чергою МЗС має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Зокрема, безстрокові санкції запроваджено щодо президента російського Союзу ректорів, ректора Московського державного університету ім. Ломоносова Віктора Садовничого, президента Московського державного технічного університету ім. Баумана Анатолія Александрова, ректора Санкт-Петербурзького державного університету Миколи Кропачова та інших.

Водночас у санкційний список внесено 236 російських вузів. Запроваджені щодо них санкції передбачають припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами.