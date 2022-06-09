Потреба України у фінансовій допомозі величезна, потрібно зібрати якнайбільше коштів, – МВФ

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Потреби України у фінансовій допомозі величезні, наразі потрібно зібрати якнайбільше коштів на спеціальний рахунок, що адмініструється Міжнародним валютним фондом (МВФ), водночас обговорювати нову програму співпраці України з МВФ передчасно.

Про це на традиційному брифінгу заявив представник МВФ Джеррі Райс, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Потреби величезні. І тому ми хотіли б мобілізувати якнайбільше (коштів, – ред.)", – сказав представник МВФ.

Водночас Райс не міг назвати якусь прогнозну суму, яка може бути спрямована через цей рахунок.

За його словами, поки що є заява Канади про збільшення на 250 млн канадських доларів виділеної спочатку суми у розмірі 1 млрд канадських доларів (сумарно – близько $990 млн за поточним курсом), а також про 1 млрд євро від Німеччини.

Відповідаючи на запитання щодо можливості нової програми МВФ для України, Райс повідомив, що український уряд хотів би нову програму.

За його словами, така програма має бути середньостроковою, і її доцільно запускати, коли розпочнеться післявоєнна реконструкція. А поки що варто зосередитися на короткостроковій допомозі, зазначив представник Фонду.

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Як повідомлялося, голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко 2 червня заявив про необхідність розпочати обговорення нової програми із Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Нагадаємо, рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду 22 листопада 2021 року затвердила перший перегляд програми stand-by з Україною і виділила другий транш за цією програмою на $700 млн, а також підтримала запит про її продовження до червня 2022 року включно.

Однак після початку великої війни у лютому ця програма була зупинена. Натомість вже на початку березня Міжнародний валютний фонд перерахував Україні $1,4 млрд за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд створив для України спеціальний рахунок, який дозволить США та іншим країнам передати Києву частину отриманих минулого року від МВФ в рамках додаткового розподілу спеціальних прав запозичення (СПЗ, SDR).