Без житла через обстріли залишилися 150 тисяч мешканців Харкова, – мер

З 24 лютого внаслідок російських обстрілів у Харкові було зруйновано 3,5 тис будинків, з них 500 багатоповерхівок не підлягають відновленню. Загалом через повномасштабне вторгнення втратили житло 150 тис. людей.

Про це міський голова Ігор Терехов заявив, виступаючи у режимі відеоконференції на засіданні Генеральної Асамблеї Асоціації міст-власників Призу Європи у Раді Європи, повідомляє прес-служба Харківської міськради.

Терехов зазначив, що завдання міської влади – забезпечити життєдіяльність міста, безпеку городян та умови для відновлення зруйнованої економіки. Тому в Харкові відновлено роботу громадського транспорту, і розпочато роботу над новим генпланом. У місті планується будівництво нових мікрорайонів та транспортних розв'язок з використанням сучасних технологічних розробок.

"Нам необхідно розпочати будівництво нових об'єктів, щоб створити робочі місця. У майбутньому мегаполісі ми створимо індустріальні парки для припливу інвестицій. Харків завжди був самодостатнім містом і таким, я впевнений, буде і після нашої перемоги. Ми залучимо найкращих експертів", – пообіцяв Терехов.

Він також повідомив, що зараз міська влада працює над концепцією створення Координаційної ради міст-партнерів для максимально ефективного використання інструменту міжмуніципального співробітництва. Терехов звернувся до членів Асоціації з проханням підтримати цю ініціативу для стабільності та процвітання європейської спільноти.