Нацбанк викупив "військові облігації" на рекордні 70 мільярдів

Національний банк України 9 червня викупив "військові облігації" уряду (ОВДП) ще на 70 млрд грн, збільшивши свій портфель "військових облігацій" до 190 млрд грн.

Як повідомляє пресслужба НБУ, дохідність останнього випуску ОВДП є плаваючою та прив'язана до облікової ставки, тоді як раніше Нацбанк купував облігації для фінансування дефіциту держбюджету зі ставкою 11% річних.

"Тобто цінові умови випуску цих цінних паперів наближені до ринкових", – зазначається у повідомленні.

Зростання обсягу емісійного фінансування бюджету у червні Нацбанк пояснює збереженням значних потреб бюджету та зменшенням надходжень через зниження податків, незначними обсягами розміщення ОВДП на ринку та уповільнення надходження офіційного фінансування від партнерів.

При цьому Нацбанк вчергове наголошує не необхідності підвищення дохідності за гривневими облігаціями Міністерства фінансів з метою збільшити обсяги ринкових запозичень, що дозволить зменшити обсяги купівлі військових ОВДП за рахунок емісії гривні.

"Банки мають значний потенціал до збільшення свого портфеля ОВДП, ураховуючи наявну в них ліквідність. Так, станом на 9 червня 2022 року ліквідність банківської системи: в національній валюті становить 192 млрд грн, з яких 149 млрд грн – вкладення в депозитні сертифікати, а 43 млрд грн – кошти банків на коррахунках; в іноземній валюті – $7,5 млрд, зокрема залишки коштів банків на ностро-рахунках – $6,3 млрд", – уточнюють в НБУ.

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Як повідомлялося, минулого тижня правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку одразу до 25% річних з 10%, які зберігалися з початку війни.

В НБУ пояснили, що рішення про різке підвищення ставки ухвалено з метою запобігання подальшому погіршенню інфляційних очікувань та доларизації економіки. Зокрема, Нацбанк очікував, що після підвищення облікової ставки Мінфін також підвищуватиме рівень прибутковості ОВДП щоб стимулювати банки вкладати кошти у ці інструменти. Це також дозволило б зменшити потребу у придбанні "військових облігацій" самим Нацбанком.

Міністерство фінансів відмовилося підвищувати ставки за ОВДП, залишивши їх у діапазоні 9,5-11% річних.

Зазначимо, що міністр фінансів Сергій Марченко раніше прогнозував, що Україна сподівається у червні отримати $4,8 млрд, що значно більше, ніж було у травні.

Нацбанк з початку війни придбав військових облігацій на 190 млрд грн, тоді як ринковий обсяг запозичень становив 93,27 млрд грн, а загальне фінансування держбюджету за цей час – 411,88 млрд.

Нагадаємо, Національний банк 12 та 13 травня збільшив свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 20 млрд грн. 8 березня, 12 квітня та 20 квітня Нацбанк викупив папери на суми по 20 млрд грн, 27 квітня – 10 млрд грн, 9 травня – 30 млрд грн.